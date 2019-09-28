"На коліна, комаха!" На "Лізі сміху" пожартували над Зеленським. Відео

Марк Куцевалов та Ігор Ласточкин посміялися над президентом Володимиром Зеленським на "Лізі сміху".

На Кубку Чемпіонів в Одесі їхній номер називався "Волосатий перець на прийомі у президента" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Прозорий Гонщик та Ігор Ласточкин розіграли сцену, ніби вони йдуть до Зеленського попросити про одне прохання. У дверях гумористи забарилися, так як президент попросив почекати.

Примарний Гонщик - номер про Зеленського

Там і починаються веселощі, коли артисти репетують, з якою промовою звернуться до глави держави. Коли візит був більш-менш обговорений, Куцевалов попросив: "Стій, мені потрібно волосся на перці причесати". Зал, де сидів сам Зеленський з дружиною Оленою, вибухнув реготом.

Володимир Зеленський і дружина Олена скріншот

Як стало відомо, йшлося про справжнього перця з волоссям. Після цього гумористи відкрили двері та вирішили "подлізаться" до президента, нібито спілкуючись між собою".

"Звичайно, я знаю, як ти його кохаєш (почав говорити Куцевалов). Я пам'ятаю, ти вулицею йшов і побачив плакат з його зображенням. І потім пішов дощ, ти зняв куртку і накрив плакат. Тоді ще син твій промокнув, а плакат ні", – говорив він.

"А нафіга мені син! У мене Зеленський є", – почав кричати Ласточкин, після чого на колінах поповз до кабінету президента, але там виявився їхній колега по сцені.

Прозорий Гонщик - Володимир Зеленський сміється над жартом

Після цього хлопці вирішили провести репетицію, ніби один з них президент, а другий – прохач. Куцевалов у ролі Зеленського зажадав від Ласточкіна цілувати йому ноги.

"На коліна, комаха! І ноги мені цілуй! Який я тобі собака? Ти як з президентом розмовляєш, гн*да! Ах, ти мене не послухався! А ну спробуй-но ляща президентського", – кричав Куцевалов, отримуючи стусани від колеги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня гуморист Юрій Великий представив першу пародію на Зеленського. У мережі бурхливо відреагували на його виступ. Пізніше з'явилося відео з двома Зеленськими на сцені.

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