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27 вересня • оновлено в 19:04
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"На х*ю я поверчу": Шнуров звернувся до російської влади через маячну заборону

24.7т Читати матеріал російською

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров звернувся до влади через маячну заборону на паління на балконах квартир, яку буде введено з 1 жовтня 2019 року.

Артист, у властивій йому формі, написав гострий та нецензурний вірш на своїй сторінці в Instagram, показавши, як ставиться до ініціативи російських законодавців.

Далі наводимо повний текст вірша Шнура про заборону палити на балконі (мовою оригіналу)

Сергій Шнуров відповів владі на заборону куріння

Сергій Шнуров відповів владі на заборону куріння

instagram / shnurovs

Газа у меня ведь нету,

Свет погас, я жгу свечу.

Инициативу эту,

На х*ю я поверчу.

В нашем городском поселке

Жизнь течет на лоджиях.

С мужиками курят телки,

Шашлыки свои жуя.

Нет другой тут развлекухи!

Как провесть нам свой досуг?

Я б спросил, разинув ухи,

Этих депутатских с*к.

У коментарях користувачі погодилися з гострою думкою Шнурова, тому що росіяни хочуть продовжувати палити на балконі, який є їхнім особистим простором.

"Солідарний! Хочу продовжувати палити на балконі", "Скоро заборонять палити в туалеті", "А раніше можна було готувати шашлик на балконі?", "Взагалі є**нулися, чому я в своєму, особисто придбаному житлі, не можу палити!? Ви спочатку подаруйте всім цим", – відреагували в мережі.

"На х*ю я поверчу": Шнуров звернувся до російської влади через маячну заборону
"На х*ю я поверчу": Шнуров звернувся до російської влади через маячну заборону
"На х*ю я поверчу": Шнуров звернувся до російської влади через маячну заборону

Як повідомляв OBOZREVATEL, також раніше в Росії заборонили виставляти на вулиці табло з курсом валют.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Сергій Шнуров
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес законопроект
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God St
God St
Гей-гей рашиські чорти,чому мовчите?На коліна раби путлера.
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Petrenko Vadim
Petrenko Vadim
Ипанутая страна .
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hunt andres
hunt andres
Petrenko Vadim, мы вам, укроинцы, о вашей территории давно говорим)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения))
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Мелитопольский Теймураз
Мелитопольский Теймураз
филипп филипыч, в новостях коментатор так и сказал "про форточки в законе не сказано":)))
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