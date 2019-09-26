Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров звернувся до влади через маячну заборону на паління на балконах квартир, яку буде введено з 1 жовтня 2019 року.
Артист, у властивій йому формі, написав гострий та нецензурний вірш на своїй сторінці в Instagram, показавши, як ставиться до ініціативи російських законодавців.
Далі наводимо повний текст вірша Шнура про заборону палити на балконі (мовою оригіналу)
Сергій Шнуров відповів владі на заборону куріння
instagram / shnurovs
Газа у меня ведь нету,
Свет погас, я жгу свечу.
Инициативу эту,
На х*ю я поверчу.
В нашем городском поселке
Жизнь течет на лоджиях.
С мужиками курят телки,
Шашлыки свои жуя.
Нет другой тут развлекухи!
Как провесть нам свой досуг?
Я б спросил, разинув ухи,
Этих депутатских с*к.
У коментарях користувачі погодилися з гострою думкою Шнурова, тому що росіяни хочуть продовжувати палити на балконі, який є їхнім особистим простором.
"Солідарний! Хочу продовжувати палити на балконі", "Скоро заборонять палити в туалеті", "А раніше можна було готувати шашлик на балконі?", "Взагалі є**нулися, чому я в своєму, особисто придбаному житлі, не можу палити!? Ви спочатку подаруйте всім цим", – відреагували в мережі.
Газа у мене адже немає, Світло згасло, я палю свічку. Ініціативу цю, На хую я поверчу. У нашому міському селищі Життя тече на лоджіях. З мужиками курять телиці, Шашлики свої жуючи. Немає іншої тут развлекухи! Як перебути нам своє дозвілля? Я б запитав, роззявивши юшки, Цих депутатських сук.
Як повідомляв OBOZREVATEL, також раніше в Росії заборонили виставляти на вулиці табло з курсом валют.
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