Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров звернувся до влади через маячну заборону на паління на балконах квартир, яку буде введено з 1 жовтня 2019 року.

Артист, у властивій йому формі, написав гострий та нецензурний вірш на своїй сторінці в Instagram, показавши, як ставиться до ініціативи російських законодавців.

Далі наводимо повний текст вірша Шнура про заборону палити на балконі (мовою оригіналу)

Сергій Шнуров відповів владі на заборону куріння instagram / shnurovs

Газа у меня ведь нету,

Свет погас, я жгу свечу.

Инициативу эту,

На х*ю я поверчу.

В нашем городском поселке

Жизнь течет на лоджиях.

С мужиками курят телки,

Шашлыки свои жуя.

Нет другой тут развлекухи!

Как провесть нам свой досуг?

Я б спросил, разинув ухи,

Этих депутатских с*к.

У коментарях користувачі погодилися з гострою думкою Шнурова, тому що росіяни хочуть продовжувати палити на балконі, який є їхнім особистим простором.

"Солідарний! Хочу продовжувати палити на балконі", "Скоро заборонять палити в туалеті", "А раніше можна було готувати шашлик на балконі?", "Взагалі є**нулися, чому я в своєму, особисто придбаному житлі, не можу палити!? Ви спочатку подаруйте всім цим", – відреагували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також раніше в Росії заборонили виставляти на вулиці табло з курсом валют.

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