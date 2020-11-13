На "Холостячці" розгорівся скандал через дитину учасника: його вигнали з шоу і пригрозили юристами

У четвертому випуску шоу "Холостячка" на СТБ стався скандал з одним з учасників – Назаром Дзівульським. З'ясувалося, що чоловік шість років приховував від свого рідного сина факт, що він є його батьком. Через обман Дзівульского вигнали з проекту.

Інцидент з'ясувався в ході прес-конференції з Ксенією Мішиною та героями реаліті. До актриси звернулася колишня дружина Назара, яка зазначила, що той розкрив правду своїй дитині тільки за місяць до початку зйомок "Холостячки". Детальніше про це – читайте на OBOZREVATEL.

Подробиці четвертого випуску читайте за посиланням.

Цікаво, що в одному з попередніх випусків Дзівульський навіть познайомив Ксенію з сином. Тоді він розповідав, що постійно спілкується з дитиною і допомагає йому. Мішину ж збентежило, що дитина називає батька по імені.

Мішина вигнала одного з учасників через скандал з дитиною. Instagram шоу "Холостячка"

Через кілька тижнів в проект звернулася колишня дружина учасника шоу – Людмила – і вказала, що Назар не бере участі в житті дитини і раніше навіть відмовлявся від нього.

Мішину, в свою чергу, розлютив цей факт і вона вирішила з'ясувати на публіці всі деталі скандалу.

"Я завжди з ним спілкувався, але не міг знайти правильного моменту, коли розкрити синові правду. Я хотів сказати йому, що я його батько, коли він буде в свідомому віці. І мене бісить, що це обговорювали на камеру при всіх", – висловився Дзівульський.

Мішина, в свою чергу, зазначила, що Назар агресивно відреагував на ситуацію і засудила його за вчинок. Вона також підкреслила, що "Назар – емоційно нестабільний", і може потім почати з'ясовувати стосунки з матір'ю його дитини.

Мішина вигнала Дзівульського з "Холостячки". Скріншот відео

"Ти приховував від дитини, що являєшся його батьком. Нас що, всіх так виховували, Будь для нього другом, а не Назаром! Дитина тебе по імені називає! У мене немає слів просто! Якщо ти будеш проявляти агресію після шоу і з'ясовувати відносини з Людмилою – матимеш справу з моїми юристами!" – пригрозила Мішина.

Вона також побажала Людмилі сил далі рухатися вперед і не втратити віру в чоловіків.

У підсумку Назар Дзівульський достроково зі скандалом покинув проект "Холостячка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасники романтичного реаліті "Холостячка" на СТБ – Андрій Рибак, Назар Дзівульський і Олександр Еллерт розповіли, що для них є найскладнішим на проекті.