На "Голосі країни" виступила відома співачка: чим вразила зірка

У п'ятому випуску шоу "Голос країни-10" серед учасників опинилася і відома українська телеведуча і співачка Ольга Цибульська.
Зірка зізналася, що прийшла на шоу заради свого маленького сина Нестора, який також любить співати і дивиться "Голос. Діти".
Ольга Цибульська
Instagram @goloskrainy_official
За словами Ольги, вона хоче показати синові, що бути артистом – це не просто, а любов глядача потрібно заслужити.
"Я йду на сцену, щоб довести тобі, синку, що на "Голос країни" не грають роль зв'язки", – сказала Ольга.
Ольга Цибульська
кадр з відео
На сцені телеведуча виконала власну пісню "Чекаю. Цьом", і обернула до себе три крісла – Тіни Кароль, Потапа і Каменських, Monatik.
Ольга Цибульська
кадр з відео
Втім продовжувати участь у шоу Цибульська не захотіла, вирішивши поступитися своїм місцем іншим учасникам.
Однак поява Ольги на проекті викликала бурхливі емоції у глядачів. У мережі користувачі не змогли приховати своїх емоцій від виступу зірки:
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