На "Голосі країни" виступила відома співачка: чим вразила зірка

У п'ятому випуску шоу "Голос країни-10" серед учасників опинилася і відома українська телеведуча і співачка Ольга Цибульська.

Зірка зізналася, що прийшла на шоу заради свого маленького сина Нестора, який також любить співати і дивиться "Голос. Діти".

Ольга Цибульська Instagram @goloskrainy_official

За словами Ольги, вона хоче показати синові, що бути артистом – це не просто, а любов глядача потрібно заслужити.

"Я йду на сцену, щоб довести тобі, синку, що на "Голос країни" не грають роль зв'язки", – сказала Ольга.

Ольга Цибульська кадр з відео

На сцені телеведуча виконала власну пісню "Чекаю. Цьом", і обернула до себе три крісла – Тіни Кароль, Потапа і Каменських, Monatik.

Ольга Цибульська кадр з відео

Втім продовжувати участь у шоу Цибульська не захотіла, вирішивши поступитися своїм місцем іншим учасникам.

Однак поява Ольги на проекті викликала бурхливі емоції у глядачів. У мережі користувачі не змогли приховати своїх емоцій від виступу зірки:

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