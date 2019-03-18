Кароль і Балан разом? Відео романтичного моменту на "Голосі країни-9"

Зіркові тренери проекту "Голос країни-9" поп-співачка Тіна Кароль і популярний співак Дан Балан (Dan Balan) під час фінальних вокальних "боїв" станцювали свій перший романтичний танець.

Так, під час 9 випуску від 17 березня молдовський співак запросив артистку станцювати під виступ його підопічних Софії Шафір, Самуеля Гріллі і Георгія Дарахвелідзе, які виконували знамениту композицію "Батарейка" і "Shape of my heart" (відео дивіться нижче).

Тіна Кароль і Дан Балан Фото: скріншот з відео

Також зазначимо, що впродовж усього ефіру Дан постійно захоплювався зовнішнім виглядом Кароль. Особливо його увагу привернув обруч співачки. Він порівняв його з аурою, а Тіну назвав святою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підопічні Monatik'а — дівчина в інвалідному кріслі Магдалена Паскар та Олександр Мороз — справили своїм номером справжній фурор, змусивши свого наставника розплакатися. Виступ дуету назвали найсильнішим у "боях" 9 сезону.

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