На фронт їжджу з сином. Це не виховання, це життя - казкар Сашко Лірник

У київському комплексі "Мистецький Арсенал" на цьому тижні проходить VIII міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", в якому взяли участь близько 200 українських письменників і понад 150 видавництв.

На території комплексу OBOZREVATEL поспілкувався з українським казкарем Сашком Лірником, який також презентував в ці дні свою нову книгу. У короткій розмові письменник і сценарист подискутував на тему сучасної дитячої літератури та можливості підтримувати історію України. А також розповів про дітей "в тилу" і на фронті, яким доводилося читати казки по телефону.

- В країні вас знають, перш за все, як казкаря. Дуже відповідальна місія на вас, чи не так?

- Ой, знали б ви наскільки... Я не можу напитися або покурити - взірець поведінки. А це зобов'язує, звичайно.

- Як за останні роки змінилася ваша головна аудиторія? Чи встигаєте підлаштовуватися під тренди юного читача?

- Ні, я ніколи ні під що ні підлаштовуюсь. Принципово. Я будую свій власний жанр і вже виховав свою аудиторію. Вона значно розширилася сьогодні, книги добре продаються, четвертий чи п'ятий тираж пішов уже, багато виступаю, в тому числі і на фронті, тому аудиторія у мене є і фронтова, і дитяча тилова (посміхається). Близько 300 виступів на рік даю.

- Тобто майже кожного дня.

- Майже. Іноді й по два рази на день. Ще кіно знімаю зараз, над сценаріями працюю. Справ вистачає.

- На "Арсеналі" ви також представляєте книгу для дітей. Що в цілому думаєте про сучасну дитячу літературу?

- Соромно зізнатися, але я не стежу. Не тому що гонористий чи... ні, просто не вистачає часу. Можу лише в загальному сказати, що з'явилося дуже багато книг і це прекрасно, у нас в дитинстві їх не було, за кожною книжкою бігали. А зараз стільки різноманітності, але в той же час хочу зазначити, що серед цього розмаїття багато несмаку є, примітивізму. Головне ж не зайчики-котики, не антураж.

У мене 35 років живого спілкування з дітьми і казку я пишу вже тільки тоді, коли вона відшліфована, відпрацьована з аудиторією. Читаєш її, а вона як пісня, жодного слова викидати не хочеться.

- У новій дитячій літературі зараз все частіше зустрічаються козаки, навіть в коміксах обігрується історія України...

- Це дуже добре. Справа в тому, що ці теми перебували під заборонами, свого роду табу. Люди спрагли за ним. І це ж шикарні теми, це цілий пласт, український "вестерн", хіба ні? Стільки всього можна на цьому створити, і книги, і фільми, але підходити до цього питання потрібно талановито. Не можна, щоб це зводилося до антуражу, "шароварів", це дуже небезпечно. Цікаві потрібні речі, динамічні.

Це становлення української нації. Дуже добре, що ці теми зараз піднімаються, нам є на що спиратися. Тому що на сучасність... (знизує плечима). На війну - це дуже боляче. Зараз це як свіжа рана. Звичайно, пройде час і ці теми з'являться. Але ось козацтво, гайдамаки - ці теми потрібно висвітлювати, це наша історія.

- Дивлюся, і ваша нова книга теж торкнулася цих тем.

- "Казки Лірніка Сашка". Більше нічого не придумав. Це збірка казок, які я пишу по правдивим історіям. Шукаю, намагаюся зберегти пам'ять про людей, про Україну, розповісти, якими насправді були українці. Не "салоїди" і "шароварники", як показують зараз, а справжні герої.

Таких історій багато, пишу не просто з голови, а копаюся в архівах, документи знаходжу, записую історії людей. Ось, наприклад, "Казка про Грицька і кобилячу смерть" написана повністю за козацьким реєстром. Такі речі виходять вічними.

- Ви ось згадали зараз сучасність і війну. Не раз доводилося зустрічати дискусії на тему того, чи варто, і як правильно розповідати про ці події дітям. Як вважаєте?

- Я не вчитель в цьому питанні, але так скажу: я їжджу на фронт і беру з собою сина. Ось вам і відповідь.

- Скільки синові?

- Зараз вже 17. Весь час їздить зі мною і він теж дуже змінився. Обов'язково потрібно розповідати дітям. Це не просто епізод виховання, це наше життя. Діти повинні розуміти, що життя не тільки тут, в Києві, де все добре, а життя там. І там справжні герої.

- Кажуть, немає літератури, яка була б нецікава дітям, є неправильний підхід до вибору і до дитини. Чи згодні з цим? Можливо, у вас знайдуться поради, як зацікавити юного читача.

- Так і є. Але це тема не короткої бесіди, це цілий майстер-клас. Поганих тим немає, є люди, які не вміють писати про те чи інше. А зацікавити - це вже питання таланту, скажімо так.

- Розкажіть про "казки для бліндажа". Правда, що ви отримуєте дзвінки з фронту з проханням прочитати казку?

- Чиста правда. В цьому році вже поменше, а ті роки... (киває). Передавали номер, і майже щоночі дзвонили, просили розповісти казку.

- Можливо, запам'ятався вам якийсь із дзвінків?

- Перший. Перший дзвінок справив неймовірне враження. Ніч, дзвінок, піднімаю трубку, а там кулемет: та-да-да-да-да... Потім вибух. Думаю, запис якийсь, чи що? А потім голос в трубці: "Це Сашко Лірник?" Кажу: "Так". А він мені: "Нас зараз обстрілюють. Нам страшно. Розкажіть казку". Слухаю цей голос - мурашки по шкірі, і розумію, що це не розіграш.

І так ми з хлопцями до ранку, розповідав їм казки. Потім інші дзвонили, весь час питали: "Можна ми ваш номер передамо іншим?" Це стало для мене великим щастям і радістю, відповідальністю. Така довіра дорогого коштує.

- Які казки обирали в таких ситуаціях?

- Ніколи спеціально не обирав, те, що на душу лягало. А так вони дуже люблять веселі історії.

- Так виходить, що у вас і тут діти, і там.

- Це цікаву ви помітили річ, але я ніколи не поділяю свою аудиторію на дорослих і дітей. Немає різниці, для кого ти читаєш, якщо це, звичайно, не найменші дітки, яким ще Телепузиків показують. І таке ставлення до себе аудиторія цінує, тому казки виходять хорошими, і слухаються добре.

Дзвінки з фронту це одне. А зараз ще отримую листи з Криму і Донецька. Знаходять в інтернеті адреси і пишуть.

- Що в цих листах? Шукають книги чи...

- Ні (посміхається). Дякують.

- Що відчуваєте, отримуючи такі листи?

- Складно сказати. Одне точно знаю - життя я прожив недарма.