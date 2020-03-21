На пісенному конкурсі Євробачення, який перенесли на 2021 рік через спалах коронавірусу в Європі, учасники не зможуть заспівати затверджені в 2020 році пісні.

Організатори заявили, що всі конкурсанти повинні написати нові треки. Таке рішення озвучила Європейська мовна спілка на офіційній сторінці Євробачення у Facebook (дивіться також відео в кінці новини).

Пісні, з якими представники національних відборів перемагали в 2020 році, не будуть допущені до конкурсу. Отже, українці Go_A не зможуть виконати свій хіт "Соловей", а росіяни Little Big – композицію Uno.

Навіть більше, країни-учасниці можуть змінити затвердженого для Євробачення-2020 конкурсанта й делегувати наступного року вже зовсім інших співаків.

Крім цього, організатори також наголосили, що творчість учасників, які мали виступити на Євробаченні у 2020 році, також не залишиться без уваги. Наразі вони думають над способом, як донести пісні нинішніх конкурсантів до глядачів у якихось нових формах.

Нагадаємо, Євробачення-2020 мало відбутися 12, 14 і 16 травня в місті Роттердам (Нідерланди).

Дивіться ролики Go_A і Little Big з піснями для Євробачення-2020:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нідерланди отримали право на проведення пісенного конкурсу після перемоги Дункана Лоуренса з піснею Arcade на Євробаченні-2019 в Ізраїлі.

У 2020 році Україну на Євробаченні повинна була представити гурт Go_A, який переміг у Національному відборі.

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