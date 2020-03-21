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21 березня • оновлено в 11:11
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На Євробаченні заборонили співати "Соловей" і Uno: організатори ухвалили жорстке рішення щодо конкурсу

9.7т
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На пісенному конкурсі Євробачення, який перенесли на 2021 рік через спалах коронавірусу в Європі, учасники не зможуть заспівати затверджені в 2020 році пісні.

Організатори заявили, що всі конкурсанти повинні написати нові треки. Таке рішення озвучила Європейська мовна спілка на офіційній сторінці Євробачення у Facebook (дивіться також відео в кінці новини).

На Євробаченні заборонили співати "Соловей" і Uno: рішення організаторів

Пісні, з якими представники національних відборів перемагали в 2020 році, не будуть допущені до конкурсу. Отже, українці Go_A не зможуть виконати свій хіт "Соловей", а росіяни Little Big – композицію Uno.

Навіть більше, країни-учасниці можуть змінити затвердженого для Євробачення-2020 конкурсанта й делегувати наступного року вже зовсім інших співаків.

Крім цього, організатори також наголосили, що творчість учасників, які мали виступити на Євробаченні у 2020 році, також не залишиться без уваги. Наразі вони думають над способом, як донести пісні нинішніх конкурсантів до глядачів у якихось нових формах.

Нагадаємо, Євробачення-2020 мало відбутися 12, 14 і 16 травня в місті Роттердам (Нідерланди).

Дивіться ролики Go_A і Little Big з піснями для Євробачення-2020:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Нідерланди отримали право на проведення пісенного конкурсу після перемоги Дункана Лоуренса з піснею Arcade на Євробаченні-2019 в Ізраїлі.

  • У 2020 році Україну на Євробаченні повинна була представити гурт Go_A, який переміг у Національному відборі.

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Автор
Єва Романова
Теми
Коронавірус Євробачення-2020
Особа
Go_A
Теги
Євробачення карантин
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Чубатые типа журналисты даже мысль правильно сформулировать не могут.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Надо же: ольгинским - и до конкурса дело есть!))) А в реалии даже хорошо, что Соловья уберут - шансы появятся, да и поводы для раздора публики из-за двояко воспринимаемых строчек автора - тоже только в плюс.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Но от Little Big, кстати, можно ожидать повторной поездки, где для нового клипа используют прежний способ движки ног - этого-то правила не запрещают, думаю, а выбора, подобного украинскому - в РФ нет, за граждан там есть кому выбирать, их и не спрашивают.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Организаторы заявили, что все конкурсанты должны написать новые треки". Но запретили петь только Соловей и Uno, если верить заголовку
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