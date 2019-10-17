Організатори Євробачення висловилися про нові правила відбору від України

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення прокоментували рішення Києва заборонити участь українським артистам, які виступали в Росії після 2014 року.

Так, за їхніми словами, таке нововведення не є дискримінаційним. Адже кожен мовник, який бере участь, має право самостійно відбирати артистів на конкурс, повідомляє ТАСС.

Фото: glavnoe.ua

"Кожен мовник, який бере участь, є індивідуально відповідальним за відбір артистів на Євробачення. Правила змагання встановлюють тільки те, що артисту має бути не менше 16 років на день проведення фіналу і що жоден артист не може виступати більш ніж за одну країну в даний рік в пісенному конкурсі", — сказали організатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Переможницею фіналу Національного відбору у 2019 році стала співачка MARUV (Анна Корсун), проте навколо неї розгорівся скандал через виступи в Росії.

25 лютого MARUV відмовилася представляти Україну, попри перемогу. Після переговорів з організатором, Національною громадською телерадіокомпанією України, артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше від участі в пісенному конкурсі також відмовилися і інші фіналісти відбіркового етапу — групи Freedom jazz, KAZKA і Brunettes Shoot Blondes.

Не знайшовши заміну MARUV, НГТУ оголосила про відмову України від участі в Євробаченні-2019.

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