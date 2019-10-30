Головна Новини
30 жовтня • оновлено в 11:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"На Джокера схожа": Лорак розбурхала шанувальників змінами в зовнішності

902 Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками новими фото. На ньому вона позувала у досить незвичайному вбранні - піжамі та чоботях.

Крім того, шанувальники артистки звернули увагу на те, що обличчя співачки дуже змінилося і припустили, що вона занадто захопилася пластичними операціями. Фото Лорак розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram.com/anilorak

Новини
"Лазарєв сумує!" Ані Лорак засвітилася в компанії відомих чоловіків і сполохала мережу

"Скоро рот буде до вух. Навіщо так себе спотворювати", "То гола, то в піжамі", "Обличчя змінилося. Посмішка Буратіно", "На Джокера схожа", "Рот вже, як у Сергія Звєрєва. Навіщо потрібно себе так переробляти", "В кого вона перетворюється", - пишуть в мережі.

'На Джокера схожа': Лорак розбурхала шанувальників змінами в зовнішності
'На Джокера схожа': Лорак розбурхала шанувальників змінами в зовнішності
'На Джокера схожа': Лорак розбурхала шанувальників змінами в зовнішності
'На Джокера схожа': Лорак розбурхала шанувальників змінами в зовнішності
'На Джокера схожа': Лорак розбурхала шанувальників змінами в зовнішності
'На Джокера схожа': Лорак розбурхала шанувальників змінами в зовнішності

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Ані Лорак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel