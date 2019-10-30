'На Джокера схожа': Лорак розбурхала шанувальників змінами в зовнішності

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками новими фото. На ньому вона позувала у досить незвичайному вбранні - піжамі та чоботях.

Крім того, шанувальники артистки звернули увагу на те, що обличчя співачки дуже змінилося і припустили, що вона занадто захопилася пластичними операціями. Фото Лорак розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ані Лорак instagram.com/anilorak

"Скоро рот буде до вух. Навіщо так себе спотворювати", "То гола, то в піжамі", "Обличчя змінилося. Посмішка Буратіно", "На Джокера схожа", "Рот вже, як у Сергія Звєрєва. Навіщо потрібно себе так переробляти", "В кого вона перетворюється", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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