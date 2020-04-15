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15 квітня • оновлено в 11:22
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На чоловіка Алсу подали до суду: що трапилося

1.1т
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Мерія Москви подала до суду на чоловіка популярної російської співачки Алсу бізнесмена Яна Абрамова.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Ян Абрамов і Алсу

Ян Абрамов і Алсу

vokrug.tv

Так, повідомляється, що компанії "Тат-плаза", в якій у Абрамова є половина частки, належить старовинний маєток. Відомо, що Департамент майна нарахував 266 тисяч рублів заборгованості за цією власністю. У зв'язку з цим на компанію Абрамова подали до суду.

Повідомляється, що зіркове сімейство поки не прокоментувало цю новину.

Алсу і Ян Абрамов

Алсу і Ян Абрамов

woman.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, співачка Алсу дала відверте інтерв'ю телеведучій Ксенії Собчак, в якому розповіла про скандальну перемогу її 11-річної дочки Мікелли Абрамової на шоу "Голос.Діти". Так, у ньому зірка зізналася, що купила голоси заради перемоги дівчинки в проекті.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Алсу
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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