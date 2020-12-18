На чисту воду: який мають вигляд відомі плюс-сайз моделі без фотошопу

Ешлі Грем, Тесс Холлідей, Анастасія Квітко та інші пишні моделі показали, як виглядають у реальності, а не на фото глянцевих журналів.

Бодіпозитив став справжнім проривом у моді. Ряди струнких і високих моделей потіснили жінки з різними фігурами і ростом. Однак, не всі модельні компанії і бренди виступають за природну красу, а тому нещадно правлять фотографії плюс-сайз манекенниць за допомогою графічних редакторів. OBOZREVATEL зібрав фото без ретуші п'яти найвідоміших в світі моделей із пишними формами.

Ешлі Грем, 33 роки, 91 кг

Грем стверджує, що її кар'єра моделі почалася саме після відмови від всіх дієт. Зараз параметри Ешлі 107-76-117, а на рахунку у неї контракти з такими журналами як Glamour, Vogue, Glamour, Harper's Bazaar, Lane Bryant, Elle UK і іншими. Саме вона стала першою plus-size моделлю на багатьох обкладинках глянцю, на яких раніше були тільки моделі з параметрами 90-60-90. При цьому, фотографії Ешлі піддаються серйозній обробці: фотографи не тільки помітно зменшують обсяги Грем, але і розгладжують яскраво виражений целюліт.

Ешлі Грем на фото для журналу і в житті.

Іскра Лоуренс, 30 років, 88 кг

Англійська фотомодель є головним редактором сайту Runway Riot, на якому розповідає інформацію про моду для жінок всіх форм і розмірів. Раніше іскра була звичайною моделлю зі стандартною зовнішністю, але справжня знаменитість до неї прийшла з набором ваги. При цьому, Лоуренс публікує знімки без обробки в своєму блозі і наполягає на тому, щоб її фігуру не ретушували інші пабліки.

Іскра Лоуренс позує на глянцевих фото і в житті.

Тесс Холлідей, 35 років, 155 кг

При рості 165 см Тесс Холлідей важить 130 кг. Раніше вона прославилася як модель з найбільшою вагою – 155 кг. Тесс ніколи не була худенькою, а в школі часто піддавалася нападу однолітків через свою повноту. Однак пампушка виросла і довела всім, що в будь-якій вазі можна бути не тільки красивою, але і бажаною. Зараз у Холлідей є контракти з відомими брендами і сім'я, якій тільки можна заздрити.

Тесс Холлідей з фотошопом і без.

Анастасія Квітко, 26 років, 71 кг

Російська модель при вазі 71 кг має параметри 95-63-104. В її блозі в Instagram багато фоловерів відзначають, що її тонка талія і великі груди – результат пластичних операцій. Незважаючи на це, кар'єру моделі з розміром плюс Квітко все ж вдалося побудувати. На її рахунку зйомки у відомих журналах RHYME Magazine і в Kanye West Clothing. Однак в житті зірка Instagram має зовсім інший вигляд, ніж на фото.

Фігура Анастасії Квітко в життя відрізняється від "інстаграмной".

Денис Бідо, 34 роки, 93 кг

Обличчя і тіло Levi's, Forever 21 та інших брендів також має помітно видатні форми, які на знімках глянцю виглядають зовсім інакше, ніж в житті. У соцмережі модель часто демонструє розтяжки на животі й інші недосконалості свого тіла, на своєму прикладі показуючи, що потрібно любити себе з усіма недоліками.

Денис Бідо з фотошопом і в без.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як виглядають без фотошопу українські зірки. Природна краса Осадчої, Каменських, Дорофеєвої, Саніної та інших красунь мимоволі наштовхує на питання, як вони домагаються такої чистої шкіри і сяйва волосся. Знаменитості розкрили свої секрети догляду за собою.