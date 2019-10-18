На честь групи MOZGI назвали зірку в космосі

Нова зірка MOZGI з'явилася в Українському астрономічному каталозі в день виходу п'ятого ювілейного альбому групи. Middle Finger – багатомовний edm-альбом, до якого увійшло 9 треків і 7 скитів.

До п'ятиріччя групи безстрашні українські космонавти Потап, Позитив, Дядя Вадя і DJ Bloodless вирушили в захоплюючу музичну пригода на ракеті Middle Finger.

Зоряна міжгалактична місія полетіла далеко від Землі, щоб передати привіт з майбутнього. Музична енергія MOZGI – це їх зброя, за допомогою якого вони рятують планету.

Під час своєї музичної космічної подорожі в новому альбомі MOZGI встановлюють зв'язок з іншою планетною цивілізацією, знайомляться з мером Марса, зустрічають ізраїльський корабель, діляться земними мріями, нудьгують по будинку, дзвонять по міжгалактичному мобільному улюбленим. І головне – розповідають і показують всьому світу, яка Україна красива!

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