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"На Бузову схожа": зірка-перебіжчиця з України розлютила мережу вульгарним кліпом

1.6тЧитати матеріал російською

Російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, розлютила мережу новим відвертим кліпом. Так, артистка зняла відео на пісню "Петли-поцелуи".

Користувачі мережі зазначили, що Корольова нагадала їм Ольгу Бузову. Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі артистки.

"На Бузову схожа": зірка-перебіжчиця з України розлютила мережу вульгарним кліпом

Скріншот з відео

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"На Бузову схожа": зірка-перебіжчиця з України розлютила мережу вульгарним кліпом

Скріншот з відео

"На Бузову схожа": зірка-перебіжчиця з України розлютила мережу вульгарним кліпом

Скріншот з відео

"На Бузову схожа": зірка-перебіжчиця з України розлютила мережу вульгарним кліпом

Скріншот з відео

"На Бузову схожа": зірка-перебіжчиця з України розлютила мережу вульгарним кліпом

Скріншот з відео

Користувачі мережі зазначили, що відео вийшло вульгарним.

"Крім сексу, вже більше немає тем у Наташі для творчості виходить", "Наташа не співайте такі пісні. Ви ж народна артистка. Вам звання не за це дали. Треба бути перебірливіше. Вам не 15. У вас є вибір", "Наташа ви мені дуже подобаєтесь, але цей експеримент не вдалий. Бузову нагадує","Відразу подумала- Бузова! ", - пишуть в мережі.

"На Бузову схожа": зірка-перебіжчиця з України розлютила мережу вульгарним кліпом
"На Бузову схожа": зірка-перебіжчиця з України розлютила мережу вульгарним кліпом
"На Бузову схожа": зірка-перебіжчиця з України розлютила мережу вульгарним кліпом
"На Бузову схожа": зірка-перебіжчиця з України розлютила мережу вульгарним кліпом

Як раніше писав OBOZREVATEL, Корольова вибухнула грубою критикою на адресу скандалу, що стався в Україні навколо пісенного конкурсу Євробачення-2019. Так, артистка бурхливо відреагувала на відмову України брати участь в Євробаченні.

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