"На Бузову схожа": зірка-перебіжчиця з України розлютила мережу вульгарним кліпом

Російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, розлютила мережу новим відвертим кліпом. Так, артистка зняла відео на пісню "Петли-поцелуи".

Користувачі мережі зазначили, що Корольова нагадала їм Ольгу Бузову. Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі артистки.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Користувачі мережі зазначили, що відео вийшло вульгарним.

"Крім сексу, вже більше немає тем у Наташі для творчості виходить", "Наташа не співайте такі пісні. Ви ж народна артистка. Вам звання не за це дали. Треба бути перебірливіше. Вам не 15. У вас є вибір", "Наташа ви мені дуже подобаєтесь, але цей експеримент не вдалий. Бузову нагадує","Відразу подумала- Бузова! ", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Корольова вибухнула грубою критикою на адресу скандалу, що стався в Україні навколо пісенного конкурсу Євробачення-2019. Так, артистка бурхливо відреагувала на відмову України брати участь в Євробаченні.

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