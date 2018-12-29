''На балахони Пугачової подивіться!'' У Росії розгромили онкохворого Юдашкіна

Скандально відомий блогер Олена Міро накинулася з критикою на дизайнера одягу з РФ Валентина Юдашкіна. Вона звинуватила його в тому, що він абсолютно не розбирається в моді.

Зазначимо, що кілька років тому у модельєра виявили онкозахворювання. Розгромний текст Миро опублікувала в своєму блозі.

Валентин Юдашкін Cosmopolitan

"Мені він подобається, але тільки як людина. У моді Юдашкін розбирається, як свиня в апельсинах. Одні балахони Пугачової чого варті! Одягти на жінку моделі "тумбочка" короткий безформний чохол - це не шарити в пропорціях від слова "зовсім", - пише Міро .

Лена Миро allwomen.ru

Блогер не залишила без уваги і дочку російського дизайнера.

"У Валентина є дочка Галина - дівчина чарівна, але ось з фігурою не пощастило. Зріст - десь 150 сантиметрів, короткі і досить безформні ноги. Ось навіщо такі ноги робити візуально ще коротше? Який в цьому сакральний сенс? Проте, Галина дуже любить укорочені брюки. Ці штани змінюють її і без того невигідні пропорції в гіршу сторону. Чому Галі про це не скаже тато-кутюр'є, чиє головне завдання - робити жінок гарніше?" - задалася питанням Міро.

Як раніше писав OBOZREVATEL, кутюр'є засвітився на вечірці з нагоди для народження російської художниці Аліни Редель - близької подруги примадонни Алли Пугачової. Отмчается, що Юдашкін сильно схуд.