"На Аллегрову схожа": Сєдокову розгромили в мережі через нову зачіску

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, кардинально змінила образ – обстригла чубок і висвітлила волосся.

Фотографією свого перевтілення знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Анна Сєдокова Instagram @annasedokova

"Мої весняні зміни. 99% людей сказали, що я пошкодую", – таким підписом Сєдокова супроводила знімок, запропонувавши шанувальникам оцінити її нову стрижку.

Втім, реакція фанатів була негативною. Більшість підписників розкритикували новий образ Анни, зазначивши, що з такою зачіскою співачка виглядає набагато старше.

Крім того, деякі користувачі почали порівнювати зовнішність артистки з іншими зірками – Сергієм Звєрєвим, Іриною Аллегровою, Машею Распутіною.

"Така тітка Аня відразу стала", "На Машу Распутіну стала схожа. Ні, Ань, не твоє", "Будеш виглядати мамою Яніса з чубчиком", "Дуже на Звєрєва схожа", "Відразу плюс 10 років" , – писали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Однак його відразу ж розкритикували в мережі. На фото співачка позувала в БДСМ-наряді і з батогом в руках.

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