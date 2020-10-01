Музику гурту "ДахаБраха" використали в рекламі відомого бренду. Відео

Всесвітньо відомий ліванський дизайнер Елі Сааба використав музику етногурту "ДахаБраха" як саундтрек до реклами своє нової колекції весна-літо 2021.

Ролик опублікувано на YouTube-каналі бренду Elie Saab. Відзначимо, що колекція отримала назву "Гімн життю" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Кожна жінка розквітає та стає самою собою, сильною та сміливою, вражаючи пристрастю та сміливою внутрішньою містичністю", – розповіли творці колекції в анонсі.

Нагадаємо, "ДахаБраха" – український етногурт, створений актором Владиславом Троїцьким. Назва колективу складена зі староукраїнських слів "давати" та "брати". 27 лютого 2020 року музиканти стали лауреатами Шевченківської премії-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пісня гурту "ДахаБраха" "Шо з-під дуба" стала саундтреком до рекламного ролика бренду чоловічої косметики "House 99", створеного англійським футболістом Девідом Бекхемом.