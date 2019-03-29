Музиканти рок-гурту Her's загинули в США: що трапилося

Британські музиканти з рок-гурту Her's Стівен Фіцпатрік та Одун Ладінг загинули в автокатастрофі під час гастролей по США.

Представники лейблу ліверпульських артистів підтвердили їхню смерть. Про це повідомляє Daily Star.

За словами видання, інцидент стався в Каліфорнії по дорозі на виступ в місто Санта-Ана. Також разом із учасниками гурту загинув їхній тур-менеджер Тревор Енгельбрексон.

Фото: Daily Star

Фото: twitter / TheGuideLpool

Фото: Daily Star

Зазначається, що музиканти познайомилися в Ліверпульському інституті виконавських мистецтв, у 2017 році вони випустили свій перший альбом.

Фото: Daily Star

Фото: twitter / TheGuideLpool

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня 2019 року помер вокаліст The Prodigy Кіт Флінт. Представники гурту повідомили, що музикант наклав на себе руки.

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