МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Музиканти рок-гурту Her's загинули в США: що трапилося

3.5тЧитати матеріал російською

Британські музиканти з рок-гурту Her's Стівен Фіцпатрік та Одун Ладінг загинули в автокатастрофі під час гастролей по США.

Представники лейблу ліверпульських артистів підтвердили їхню смерть. Про це повідомляє Daily Star.

За словами видання, інцидент стався в Каліфорнії по дорозі на виступ в місто Санта-Ана. Також разом із учасниками гурту загинув їхній тур-менеджер Тревор Енгельбрексон.

Музиканти рок-гурту Her's загинули в США: що трапилося

Фото: Daily Star

Музиканти рок-гурту Her's загинули в США: що трапилося

Фото: twitter / TheGuideLpool

Музиканти рок-гурту Her's загинули в США: що трапилося

Фото: Daily Star

Новини
Лауреат ''Греммі'' і друг Майкла Джексона: у США помер знаменитий співак

Зазначається, що музиканти познайомилися в Ліверпульському інституті виконавських мистецтв, у 2017 році вони випустили свій перший альбом.

Музиканти рок-гурту Her's загинули в США: що трапилося

Фото: Daily Star

Музиканти рок-гурту Her's загинули в США: що трапилося

Фото: twitter / TheGuideLpool

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня 2019 року помер вокаліст The Prodigy Кіт Флінт. Представники гурту повідомили, що музикант наклав на себе руки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
1
Смішно
0
Цікаво
18
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки