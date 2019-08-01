Музиканти Rammstein публічно поцілувалися в Москві: фото

Гітаристи легендарного рок-гурту Rammstein Ріхард Круспе й Пауль Ландерс публічно поцілувалися на сцені під час концерту на стадіоні "Лужники" у Москві.

Відповідні фото з виступу в Росії, на якому вони висловили підтримку ЛГБТ, з'явилися на офіційній сторінці музичного колективу в Instagram.

"Росія, ми любимо тебе", – йдеться в описі. Таким чином музиканти виступили проти гомофобії в Росії.

Поцілунок гітаристів Rammstein instagram / rammsteinofficial

Така поведінка для Rammstein не є незвичайною. Музиканти точно також цілувалися на сцені під час європейського туру. Але в Росії такий вчинок може загрожувати великими неприємностями.

Відповідно до законодавства, учасників гурту можуть затримати на 15 діб і депортувати або оштрафувати на 78 доларів і депортувати за подібні публічні дії.

Гітарист Rammstein instagram / rammsteinofficial

Виступ Rammstein у Москві instagram / rammsteinofficial

Концерт Rammstein у Москві instagram / rammsteinofficial

Rammstein в Москві instagram / rammsteinofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на молодіжному форумі "Таврида" в Криму показали скандальну постановку, в якій дівчата поцілувалися і показали голі груди.

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