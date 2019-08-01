Музиканти Rammstein публічно поцілувалися в Москві: фото

Гітаристи легендарного рок-гурту Rammstein Ріхард Круспе й Пауль Ландерс публічно поцілувалися на сцені під час концерту на стадіоні "Лужники" у Москві.
Відповідні фото з виступу в Росії, на якому вони висловили підтримку ЛГБТ, з'явилися на офіційній сторінці музичного колективу в Instagram.
"Росія, ми любимо тебе", – йдеться в описі. Таким чином музиканти виступили проти гомофобії в Росії.
Поцілунок гітаристів Rammstein
instagram / rammsteinofficial
Така поведінка для Rammstein не є незвичайною. Музиканти точно також цілувалися на сцені під час європейського туру. Але в Росії такий вчинок може загрожувати великими неприємностями.
Відповідно до законодавства, учасників гурту можуть затримати на 15 діб і депортувати або оштрафувати на 78 доларів і депортувати за подібні публічні дії.
Гітарист Rammstein
instagram / rammsteinofficial
Виступ Rammstein у Москві
instagram / rammsteinofficial
Концерт Rammstein у Москві
instagram / rammsteinofficial
Rammstein в Москві
instagram / rammsteinofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на молодіжному форумі "Таврида" в Криму показали скандальну постановку, в якій дівчата поцілувалися і показали голі груди.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram