Музикант британського рок-гурту The Stranglers помер через коронавірус

Крістіна Долматова люди 21:07, 4.05.2020 Оновлено: 21:44, 4.05.2020

Клавішник британського рок-гурту The Stranglers Дейв Грінфілд помер після позитивного результату тесту на коронавірус. Йому був 71 рік.

Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами інсайдерів, музикант заразився COVID-19 після тривалого перебування в лікарні через проблеми з серцем.

Дейв Грінфілд
Фото: dailymail.co.uk

На смерть Грінфілда відреагував його колега, басист гурту The Stranglers Жан-Жак Бурнель.

"Увечері 3 травня мій великий друг і давній колега, музичний геній Дейв Грінфілд, помер як одна з жертв Великої пандемії 2020 року", – сказав він.

Рок-гурт The Stranglers
Фото: dailymail.co.uk

Зазначимо, що Дейв Грінфілд був відомий своїм відмітним звучанням і стилем гри, використовуючи такі інструменти, як клавесин і електроорган Гаммонда. Він також написав музичну п'єсу Golden Brown, з якою гурт The Stranglers домігся найбільшої популярності.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Мадонна зізналася, що через коронавірус за добу померли три її близьких людини.

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