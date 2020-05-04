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4 травня • оновлено в 23:01
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Музикант британського рок-гурту The Stranglers помер через коронавірус

4.9т
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Клавішник британського рок-гурту The Stranglers Дейв Грінфілд помер після позитивного результату тесту на коронавірус. Йому був 71 рік.

Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами інсайдерів, музикант заразився COVID-19 після тривалого перебування в лікарні через проблеми з серцем.

Дейв Грінфілд

Дейв Грінфілд

Фото: dailymail.co.uk

На смерть Грінфілда відреагував його колега, басист гурту The Stranglers Жан-Жак Бурнель.

"Увечері 3 травня мій великий друг і давній колега, музичний геній Дейв Грінфілд, помер як одна з жертв Великої пандемії 2020 року", – сказав він.

Рок-гурт The Stranglers

Рок-гурт The Stranglers

Фото: dailymail.co.uk

Зазначимо, що Дейв Грінфілд був відомий своїм відмітним звучанням і стилем гри, використовуючи такі інструменти, як клавесин і електроорган Гаммонда. Він також написав музичну п'єсу Golden Brown, з якою гурт The Stranglers домігся найбільшої популярності.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Мадонна зізналася, що через коронавірус за добу померли три її близьких людини.

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
Теги
шоу-бизнес шоу
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