Музична премія YUNA 2021: оприлюднено весь список номінантів
У середу, 9 грудня, престижна музична премія YUNA 2021 оприлюднила своїх номінантів. Вона відбудеться 30-31 березня 2021 року.
На голосування винесли роботи українських виконавців, які вийшли в період з 1 листопада 2019 по 31 жовтня 2020 року. Так, YUNA 2021 буде вручена в 17 номінаціях. Про це стало відомо на офіційному сайті премії.
Номінанти на премію "Найкраща виконавиця"
Alina Pash
Jerry Heil
"Найкращий виконавець"
"Найкращий попгурт"
KADNAY
TVORCHI
"Найкращий рокгурт"
"Відкриття року"
GO_A
Kosmopolis
Lida Lee
Our Atlantic
АСАФАТОV
"Найкращий відеокліп"
Бумбокс & Крихiтка – Ангела
MONATIK і Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА
ТНМК – Історія України за 5 хвилин
Антитіла– Кіно
The HARDKISS & MONATIK – Кобра
"Найкращий альбом"
TVORCHI – 13 Waves
MAX BARSKIH – 1990
NK – Eclectica
KAZKA – Nirvana
TAYANNA – Жіноча сила
Артем Пивоваров – Земний
"Найкраща пісня"
Юлія Саніна і Тіна Кароль – "Вільна"
The HARDKISS – Гора
Артем Пивоваров – Дежавю
Антитіла – Кіно
The HARDKISS та MONATIK – Кобра
"Найкраща пісня іноземною мовою"
Krut – 99
NK – A HUEVO
TVORCHI – Bonfire
SERDUCHKA – Make It Rain Champagne
MONATIK & Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА
"Найкращий електронний хіт"
TVORCHI – Bonfire
KADNAY – DanceDiscoParty
MARUV & BOOSIN – I Want You
ONUKA – Сеанс
Ivan NAVI – Холодна ніч
"Найкращий хіпхопхіт"
Alina Pash – Bosorkanya
MamaRika – MAVKA
Бумбокс & Крихiтка – Ангела
Alyona alyona & KALUSH – Гори
ТНМК – Історія України за 5 хвилин
"Інший формат"
ALLOISE
Pur: Pur
ЛУНА
"Найкращий дует/колаборація"
Бумбокс & Крихiтка – Ангела
MONATIK і Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА
Тіна Кароль і Юлія Саніна – Вільна
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям
The HARDKISS & MONATIK – Кобра
"Найкращий естрадний хіт"
Олег Винник – Безумная любовь
DZIDZIO і Оля Цибульська – Киця
Ірина Білик – Красная помада
Олег Кензов – По кайфу
ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Свят! Свят! Свят!
"Найкраще концертне шоу"
Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv
KAZKA – NIRVANA
The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
Антитіла – HELLO Kyiv Live
Время и Стекло – Останній танець
Варто відзначити, що список номінантів у категорії "Найкращий менеджмент артиста" буде сформований 10 грудня.
Голосування в номінації "Найкраща пісня до фільму" цього року буде проходити тільки в фінальному турі. Експертна рада премії вирішила всіх шести претендентів номінувати автоматично.
Юлія Саніна & Тіна Кароль – "Вільна" (фільм "Віддана")
Джамала – "Ціна правди" ("Ціна правди")
Оля Полякова, Потап, Олег Винник – "Свят свят свят" ("Скажене весілля 2")
Камерний хор Inspiratum – "Viva Forever" ("Мої думки тихі")
KAZKA – "Літаки" ("Побачення у Вегасі")
Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." ("Тарас. Повернення")
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK став тріумфатором премії YUNA-2020 – його назвали найкращим артистом сучасності.