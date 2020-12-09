Музична премія YUNA 2021: оприлюднено весь список номінантів

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Музична премія YUNA 2021: оприлюднено весь список номінантів

У середу, 9 грудня, престижна музична премія YUNA 2021 оприлюднила своїх номінантів. Вона відбудеться 30-31 березня 2021 року.

На голосування винесли роботи українських виконавців, які вийшли в період з 1 листопада 2019 по 31 жовтня 2020 року. Так, YUNA 2021 буде вручена в 17 номінаціях. Про це стало відомо на офіційному сайті премії.

Номінанти на премію "Найкраща виконавиця""Найкращий виконавець"
YUNA 2021
"Найкращий попгурт""Найкращий рокгурт""Відкриття року"

  • GO_A

  • Kosmopolis

  • Lida Lee

  • Our Atlantic

  • АСАФАТОV

У 2021 року відбудеться премія YUNA
"Найкращий відеокліп""Найкращий альбом"

  • TVORCHI – 13 Waves

  • MAX BARSKIH – 1990

  • NK – Eclectica

  • KAZKA – Nirvana

  • TAYANNA – Жіноча сила

  • Артем Пивоваров – Земний

"Найкраща пісня"

  • Юлія Саніна і Тіна Кароль – "Вільна"

  • The HARDKISS – Гора

  • Артем Пивоваров – Дежавю

  • Антитіла – Кіно

  • The HARDKISS та MONATIK – Кобра

У Києві відбудеться музична премія YUNA
"Найкраща пісня іноземною мовою"

  • Krut – 99

  • NK – A HUEVO

  • TVORCHI – Bonfire

  • SERDUCHKA – Make It Rain Champagne

  • MONATIK & Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА

"Найкращий електронний хіт"

  • TVORCHI – Bonfire

  • KADNAY – DanceDiscoParty

  • MARUV & BOOSIN – I Want You

  • ONUKA – Сеанс

  • Ivan NAVI – Холодна ніч

"Найкращий хіпхопхіт"

  • Alina Pash – Bosorkanya

  • MamaRika – MAVKA

  • Бумбокс & Крихiтка – Ангела

  • Alyona alyona & KALUSH – Гори

  • ТНМК – Історія України за 5 хвилин

"Інший формат"
Номінанти на премію YUNA
"Найкращий дует/колаборація"

  • Бумбокс & Крихiтка – Ангела

  • MONATIK і Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА

  • Тіна Кароль і Юлія Саніна – Вільна

  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям

  • The HARDKISS & MONATIK – Кобра

"Найкращий естрадний хіт""Найкраще концертне шоу"

  • Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv

  • KAZKA – NIRVANA

  • The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

  • Антитіла – HELLO Kyiv Live

  • Время и Стекло – Останній танець

Варто відзначити, що список номінантів у категорії "Найкращий менеджмент артиста" буде сформований 10 грудня.

Популярна премія YUNA

Голосування в номінації "Найкраща пісня до фільму" цього року буде проходити тільки в фінальному турі. Експертна рада премії вирішила всіх шести претендентів номінувати автоматично.

  • Юлія Саніна & Тіна Кароль – "Вільна" (фільм "Віддана")

  • Джамала – "Ціна правди" ("Ціна правди")

  • Оля Полякова, Потап, Олег Винник – "Свят свят свят" ("Скажене весілля 2")

  • Камерний хор Inspiratum – "Viva Forever" ("Мої думки тихі")

  • KAZKA – "Літаки" ("Побачення у Вегасі")

  • Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." ("Тарас. Повернення")

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK став тріумфатором премії YUNA-2020 – його назвали найкращим артистом сучасності.

Україназіркилюдишоу-бизнесшоуYUNA (музична премія)ALYONA ALYONAНастя Каменських (NK)Оля ПоляковаМакс БарськихMONATIKАртем ПивоваровСергій БабкінMozgiKAZKAЧас минувO.TorvaldPianoбойбез обмеженьThe HardkissБумбоксВіра Брежнєвагрупа ТНМКГрупа "Антитіла"TAYANNAMARUVONUKAІVAN NAVIДахаБрахаЄвген ХмараОлег Винникгрупа DZIDZIOОля ЦибульськаІрина БіликОлексій Потапенко (Потап)Юлія СанінаТіна КарольДжамала