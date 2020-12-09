Музична премія YUNA 2021: оприлюднено весь список номінантів

У середу, 9 грудня, престижна музична премія YUNA 2021 оприлюднила своїх номінантів. Вона відбудеться 30-31 березня 2021 року.

На голосування винесли роботи українських виконавців, які вийшли в період з 1 листопада 2019 по 31 жовтня 2020 року. Так, YUNA 2021 буде вручена в 17 номінаціях. Про це стало відомо на офіційному сайті премії.

GO_A

Kosmopolis

Lida Lee

Our Atlantic

АСАФАТОV

Бумбокс & Крихiтка – Ангела

MONATIK і Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА

ТНМК – Історія України за 5 хвилин

Антитіла– Кіно

The HARDKISS & MONATIK – Кобра

TVORCHI – 13 Waves

MAX BARSKIH – 1990

NK – Eclectica

KAZKA – Nirvana

TAYANNA – Жіноча сила

Артем Пивоваров – Земний

Юлія Саніна і Тіна Кароль – "Вільна"

The HARDKISS – Гора

Артем Пивоваров – Дежавю

Антитіла – Кіно

The HARDKISS та MONATIK – Кобра

Krut – 99

NK – A HUEVO

TVORCHI – Bonfire

SERDUCHKA – Make It Rain Champagne

MONATIK & Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА

TVORCHI – Bonfire

KADNAY – DanceDiscoParty

MARUV & BOOSIN – I Want You

ONUKA – Сеанс

Ivan NAVI – Холодна ніч

Alina Pash – Bosorkanya

MamaRika – MAVKA

Бумбокс & Крихiтка – Ангела

Alyona alyona & KALUSH – Гори

ТНМК – Історія України за 5 хвилин

ALLOISE

Pur: Pur

ДахаБраха

ЛУНА

Євген Хмара

Бумбокс & Крихiтка – Ангела

MONATIK і Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА

Тіна Кароль і Юлія Саніна – Вільна

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям

The HARDKISS & MONATIK – Кобра

Олег Винник – Безумная любовь

DZIDZIO і Оля Цибульська – Киця

Ірина Білик – Красная помада

Олег Кензов – По кайфу

ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Свят! Свят! Свят!

Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv

KAZKA – NIRVANA

The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

Антитіла – HELLO Kyiv Live

Время и Стекло – Останній танець

Варто відзначити, що список номінантів у категорії "Найкращий менеджмент артиста" буде сформований 10 грудня.

Голосування в номінації "Найкраща пісня до фільму" цього року буде проходити тільки в фінальному турі. Експертна рада премії вирішила всіх шести претендентів номінувати автоматично.

Юлія Саніна & Тіна Кароль – "Вільна" (фільм "Віддана")

Джамала – "Ціна правди" ("Ціна правди")

Оля Полякова, Потап, Олег Винник – "Свят свят свят" ("Скажене весілля 2")

Камерний хор Inspiratum – "Viva Forever" ("Мої думки тихі")

KAZKA – "Літаки" ("Побачення у Вегасі")

Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." ("Тарас. Повернення")

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK став тріумфатором премії YUNA-2020 – його назвали найкращим артистом сучасності.