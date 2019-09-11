"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.
"Одного разу я вийду заміж, і чоловік, можливо, не дозволить мені більше робити такі фото. А я не феміністка, я прислухаюся до думки свого чоловіка. Тому, поки я насолоджуюся свободою", — написала Чехова.
Анфіса Чехова
Фото: viva.ua
Анфіса Чехова повністю оголилася на камеру
Фото з Instagram
Зазначимо, що в мережі неоднозначно відреагували на нову публікацію зірки. Багато хто розкритикував Чехову за вульгарне фото і написав, що "їй треба мужика".
Інші ж шанувальники засипали Анфісу компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Анфіса Чехова засвітила груди
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Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Чехова в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезні груди.
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