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11 вересня • оновлено в 22:28
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"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото

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Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

"Одного разу я вийду заміж, і чоловік, можливо, не дозволить мені більше робити такі фото. А я не феміністка, я прислухаюся до думки свого чоловіка. Тому, поки я насолоджуюся свободою", — написала Чехова.

"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото

Анфіса Чехова

Фото: viva.ua

"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото

Анфіса Чехова повністю оголилася на камеру

Фото з Instagram

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Зазначимо, що в мережі неоднозначно відреагували на нову публікацію зірки. Багато хто розкритикував Чехову за вульгарне фото і написав, що "їй треба мужика".

"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото
"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото
"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото
"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото
"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото

Інші ж шанувальники засипали Анфісу компліментами.

"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото
"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото
"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото
"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото

Анфіса Чехова засвітила груди

Фото з Instagram

"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото

Спокуслива Анфіса Чехова

Фото з Instagram

"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото

Анфіса Чехова гола у ванній

Фото з Instagram

"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Мужика вам треба!" Чехова викликала ажіотаж в мережі голим фото

Анфіса Чехова оголила груди

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Чехова в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезні груди.

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Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
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