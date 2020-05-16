Муценієце забрали в поліцію після того, як вона подала на розлучення: що трапилося

Російську актрису Агату Муценієце, яка відома своїми скандалами з чоловіком, актором Павлом Прилучним, затримала поліція. За день до цього Муценієце офіційно подала на розлучення.

Так, дівчина взяла участь в акції протесту проти стихійної забудови в Москві, в результаті чого її забрали до поліцейської дільниці, повідомив Telegram-канал 112.

Зірка фільму "Тобол" і серіалу "Закрита школа" разом з однодумцями вийшла протестувати проти поновлення будівництва на Березовій алеї. Будівництво ведеться біля будинку, де живе Муценієце.

Агата Муценіеце і Павло Прилучний HELLO! Russia

Коли на місце прибула поліція, активісти, на чолі з Агатою, почали сперечатися з поліцейськими, обурюватися і знімати конфлікт на смартфони.

Роз'яснити протестувальникам, що претензії поліцейських пов'язані не з акцією, а з порушенням режиму ізоляції, вдалося тільки у відділку. На затриманих, включаючи Агату Муценієце, складено адміністративні протоколи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російські артисти Агата Муценієце і Павло Прилучний зі скандалом розлучаються після 9 років шлюбу. Причиною нібито стали постійні побиття актриси чоловіком. Офіційно Агата подала на розлучення в травні 2020 року, однак про розрив стало відомо набагато раніше.

Також з'ясувалося, скільки Муценієце може заробити на скандалі з Прилучним.