Муценієце вперше після скандалу звернулася до Прилучного
Російська актриса Агата Муценієце, яка нещодавно повідомила, що її чоловік, актор Павло Прилучний, підняв на неї руку, опублікувала зворушливий вірш, в якому звернулася до артиста.
Віршем знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Так, у тексті Агата звертається до Павла: актриса зізнається чоловікові в коханні й просить вибачити її за те, що вона "підвела, не змогла, не вберегла, першою не прийшла".
Далі наводимо текст вірша мовою оригіналу:
Письмо пишу тебе...
Моему мужу бывшему...
Родному, но не моему...
Как надо жить? Кому служить?
Любить? Родить? Дите растить?
Хорошей быть? Или не быть?
С карьерой что? Остановить?
Я провалила все!
Но все – не важно...
Люблю... Тебя люблю...
Всегда, везде
Назло всему...
Прости меня... Я подвела
Прости меня...Что не смогла
Прости, что не уберегла...
Прости, что первой, не пришла
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Павла Прилучного дратувало те, що його дружина Агата Муценієце вела сімейний блог на YouTube і знімала артиста вдома.