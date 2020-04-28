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28 квітня • оновлено в 09:52
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Муценієце вперше після скандалу звернулася до Прилучного

4.4т
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Російська актриса Агата Муценієце, яка нещодавно повідомила, що її чоловік, актор Павло Прилучний, підняв на неї руку, опублікувала зворушливий вірш, в якому звернулася до артиста.

Віршем знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Агата Муценієце й Павло Прилучний

Агата Муценієце й Павло Прилучний

spletnik.ru

Так, у тексті Агата звертається до Павла: актриса зізнається чоловікові в коханні й просить вибачити її за те, що вона "підвела, не змогла, не вберегла, першою не прийшла".

Далі наводимо текст вірша мовою оригіналу:

Письмо пишу тебе...

Моему мужу бывшему...

Родному, но не моему...

Как надо жить? Кому служить?

Любить? Родить? Дите растить?

Хорошей быть? Или не быть?

С карьерой что? Остановить?

Я провалила все!

Но все не важно...

Люблю... Тебя люблю...

Всегда, везде

Назло всему...

Прости меня... Я подвела

Прости меня...Что не смогла

Прости, что не уберегла...

Прости, что первой, не пришла

Агата Муценієце й Павло Прилучний

Агата Муценієце й Павло Прилучний

starhit.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Павла Прилучного дратувало те, що його дружина Агата Муценієце вела сімейний блог на YouTube і знімала артиста вдома.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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