Російська актриса Агата Муценієце, яка нещодавно повідомила, що її чоловік, актор Павло Прилучний, підняв на неї руку, опублікувала зворушливий вірш, в якому звернулася до артиста.
Віршем знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Агата Муценієце й Павло Прилучний
spletnik.ru
Так, у тексті Агата звертається до Павла: актриса зізнається чоловікові в коханні й просить вибачити її за те, що вона "підвела, не змогла, не вберегла, першою не прийшла".
Далі наводимо текст вірша мовою оригіналу:
Письмо пишу тебе...
Моему мужу бывшему...
Родному, но не моему...
Как надо жить? Кому служить?
Любить? Родить? Дите растить?
Хорошей быть? Или не быть?
С карьерой что? Остановить?
Я провалила все!
Но все – не важно...
Люблю... Тебя люблю...
Всегда, везде
Назло всему...
Прости меня... Я подвела
Прости меня...Что не смогла
Прости, что не уберегла...
Прости, что первой, не пришла
Агата Муценієце й Павло Прилучний
starhit.ru
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Павла Прилучного дратувало те, що його дружина Агата Муценієце вела сімейний блог на YouTube і знімала артиста вдома.
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