Муценієце вперше назвала причину розлучення з Прилучним

Російська актриса Агата Муценієце зізналася, що вони з актором Павлом Прилучним вирішили розлучитися, бо перестали один одного розуміти й не могли знайти спільну мову.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу PeopleTalk.

Павло Прилучний і Агата Муценієце Instagram @agataagata

Так, за словами Агати, останнім часом їх спілкування було напруженими, між ними часто виникали скандали.

"Наш союз прийшов до того, що нам потрібно розійтися. Ми перестали один одного розуміти. Це не приносить стільки щастя, скільки раніше. Для мене це показник. Він не розуміє мене. Я не розумію його. Ми не можемо знайти спільну мову. Ми вирішили, що буде правильним розійтися, щоб залишитися нормальними батьками для своїх дітей", – каже Агата.

Агата Муценієце і Павло Прилучний hellomagazine.com

Крім того, актриса зізнається, що намагалася зберегти сім'ю, однак більше вона не бачить сенсу рятувати шлюб:

"Паша не любить психологів і не дуже в усе це вірить. І взагалі, ми дійшли до того моменту, коли я вважаю, що якщо комусь потрібно йти до психолога, то це йому. І нехай він сам розбереться в цьому всьому, що він наробив і далі я вже буду з ним розмовляти. Та й я вже не хочу рятувати цей шлюб, не бачу більше сенсу. Я не хочу нічого поганого говорити про Пашу. Я хочу, щоб діти ніколи не читали про нього нічого поганого, що могло б зіпсувати його репутацію ".

Агата Муценієце та Павло Прилучний з дітьми donday.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в кінці лютого цього року Павло Прилучний і Агата Муценієце вирішили розлучитися. Про це актор повідомив на своїй сторінці Instagram. Він написав, що вони з Агатою "назавжди залишаться один для одного рідними людьми, проте їхні стосунки тепер можна назвати дружніми".

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