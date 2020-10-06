Муценієце – Тарзану: косити під дебіла – найкращий спосіб зняти відповідальність
Російська актриса Агата Муценієце, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Павлом Прилучним, розкритикувала Сергія Глушка (Тарзана) за його поведінку після зради співачці Наташі Корольовій.
Так, за словами артистки, стриптизер "косить під дурника" та намагається уникнути відповідальності. Такою думкою Муценієце поділилася в особистих Instagram-сторіз, після інтерв'ю Корольової й Тарзана для телеведучої Ксенії Собчак (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Він переживає за дружину... А коли пхав свої причандали в жінок, за кого переживав? Чесно? Людина низьких моральних принципів звинувачує всіх навколо. Так може просто не треба бути муд*ком?" – заявила ексдружина Прилучного.
Муценієце також зазначила, що врятувати жінок, які опинилися в схожій з Корольовою ситуації, можуть, наприклад, лікарі.
"Мораль цієї байки така: дівчатка, якщо він мудак, то не треба його захищати. Врятувати вас можуть і лікарі. Повірте, косити під дебіла – найкращий спосіб зняти відповідальність", – підсумувала актриса.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що у неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком (Тарзаном). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала погрожувати дружина артиста й звинувачувати у крадіжці.
Пізніше дівчина запевнила, що чекає на дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.
Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружині та пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".