Російська актриса Агата Муценієце зізналася, що актор Павло Прилучний, з яким вони оголосили про розлучення в лютому цього року, став погано до неї ставитися та намагався її залякати.

Про це артистка розповіла в YouTube-шоу "Чесне розлучення".

Агата Муценієце та Павло Прилучний spletnik.ru

Так, за словами Агати, в шлюбі з Прилучним вона була жертвою.

"Наші стосунки стали псуватися рік тому. Весь цей час звинувачувала себе в тому, що моя родина руйнується і намагалася зберегти шлюб заради дітей: сина Тимофія і дочки Мії. І тільки згодом зрозуміла, що я жертва", – говорить Муценієце.

Агата Муценієце та Павло Прилучний з дітьми donday.ru

Крім того, актриса зізнається, що Прилучний погано до неї ставився:

"Ці дурні стадії заперечення, пробачення... Мені здавалося, що це просто погана стадія, яка скоро закінчиться. Я не могла повірити, що Паша здатний так погано ставитися до мене. Але в підсумку чим більше я прощала, тим більше людина собі дозволяла".

Агата Муценієце та Павло Прилучний kino-teatr.ru

Також актриса зазначила, що чоловік намагався її залякати.

"Ти ж латишка, хто тобі тут буде допомагати", – говорив Прилучний Агаті.

Агата Муценієце та Павло Прилучний spletnik.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Агата Муценієце зізналася, що вони з актором Павлом Прилучним вирішили розлучитися, тому що перестали один одного розуміти і не могли знайти спільну мову.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.