Відома російська актриса Агата Муценієце різко висловилася про представників ЛГБТ-спільнот.

Так, вона заявила, що не бачить нічого доброго в одностатевих стосунках і шлюбах. Адже, на її думку, це "повний абсурд". Про це Муценієце розповіла в інтерв'ю виданню Peopletalk (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Агата Муценіеце Скріншот з відео

"Там в Європі та Америці всі взагалі з глузду з'їхали, там усе дуже складно. Слово толерантність стало кайданами, ми не можемо нічого сказати. А геї. Ось ці "Батько 1" і "Батько 2" – це взагалі абсурд. Я не бачу нічого доброго в цьому. У Росії ще не так це все, тут іще не досягло апогею. А в Америці, там реально вже поїхав дах у людей", – сказала Агата.

Крім цього, актриса засудила трансгендерів. А також західних зірок, які дозволяють своїм дітям одягатися в одяг протилежної статі. І вирішувати, ким вони хочуть бути – хлопчиком чи дівчинкою.

Агата Муценієце Скріншот з відео

"Для мене нонсенс, коли дитина в десять років вирішує, хто вона – хлопчик чи дівчинка. Давайте тоді вона піде сама працювати, дозволимо їй водити автомобіль і пити алкогольні напої. Ну народився ти, наприклад, із пі*юном – будь добрий, носи його з честю. Що ти починаєш, як баба? Якщо тут не вийшло – стану бабою. Ось вибухне пів планети, всі забудуть про трансгендерів і геїв. Вони не будуть думати про те, щоб змінювати стать, вони будуть думати про те, як їм вижити", – підсумувала Муценієце.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російський актор, зірка серіалу "Мажор" Павло Прилучний і його дружина Агата Муценієце виріщили розлучитися.

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