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24 березня • оновлено в 21:40
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Муценієце образила представників ЛГБТ на відео: носіть пі*юн із честю

6.3т
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Відома російська актриса Агата Муценієце різко висловилася про представників ЛГБТ-спільнот.

Так, вона заявила, що не бачить нічого доброго в одностатевих стосунках і шлюбах. Адже, на її думку, це "повний абсурд". Про це Муценієце розповіла в інтерв'ю виданню Peopletalk (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Агата Муценіеце

Агата Муценіеце

Скріншот з відео

"Там в Європі та Америці всі взагалі з глузду з'їхали, там усе дуже складно. Слово толерантність стало кайданами, ми не можемо нічого сказати. А геї. Ось ці "Батько 1" і "Батько 2" – це взагалі абсурд. Я не бачу нічого доброго в цьому. У Росії ще не так це все, тут іще не досягло апогею. А в Америці, там реально вже поїхав дах у людей", – сказала Агата.

Крім цього, актриса засудила трансгендерів. А також західних зірок, які дозволяють своїм дітям одягатися в одяг протилежної статі. І вирішувати, ким вони хочуть бути – хлопчиком чи дівчинкою.

Агата Муценієце

Агата Муценієце

Скріншот з відео

"Для мене нонсенс, коли дитина в десять років вирішує, хто вона – хлопчик чи дівчинка. Давайте тоді вона піде сама працювати, дозволимо їй водити автомобіль і пити алкогольні напої. Ну народився ти, наприклад, із пі*юном – будь добрий, носи його з честю. Що ти починаєш, як баба? Якщо тут не вийшло – стану бабою. Ось вибухне пів планети, всі забудуть про трансгендерів і геїв. Вони не будуть думати про те, щоб змінювати стать, вони будуть думати про те, як їм вижити", – підсумувала Муценієце.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російський актор, зірка серіалу "Мажор" Павло Прилучний і його дружина Агата Муценієце виріщили розлучитися.

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Автор
Крістіна Долматова
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Молодца! Все правильно сказала!
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Нагальна та животрепетна новина у контексті коронавірусної пандемії.
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Golan Sim
Golan Sim
Если бы актриса жила у нас в Украине, то за такие слова авакян и ляшко инспирировали бы против неё уголовное преследование за "зраду", а жирная антонина поместила бы её данные в свой "жиротворец".
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