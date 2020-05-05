Муценієце іронічно висловилася про заробіток на розлученні з Прилучним
Російська актриса Агата Муценієце відповіла на заяву про те, що вона заробила на скандальному розставанні з актором Павлом Прилучним кілька мільйонів рублів.
На своїй сторінці в Instagram в stories знаменитість прокоментувала чутки про дохід.
Так, Муценієце обурили подібні розмови. За її словами, вона не заробляє мільйони на розриві з чоловіком.
"Будь ласка, якщо ви знайшли мої мільйони, зароблені на розлученні, терміново переведіть мені на карту! Зараз, знаєте, такі часи... Пандемія... А якщо чесно, то я, мабуть, просто чогось не знаю. А ви явно в курсі!", – іронічно сказала Агата.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Агата Муценієце, яка нещодавно повідомила, що її чоловік, актор Павло Прилучний, підняв на неї руку, опублікувала зворушливий вірш, в якому звернулася до артиста.