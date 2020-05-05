Муценієце іронічно висловилася про заробіток на розлученні з Прилучним

Анна Міхно люди 07:52, 5.05.2020

Російська актриса Агата Муценієце відповіла на заяву про те, що вона заробила на скандальному розставанні з актором Павлом Прилучним кілька мільйонів рублів.

На своїй сторінці в Instagram в stories знаменитість прокоментувала чутки про дохід.

Агата Муценієце та Павло Прилучний
aif.ru

Так, Муценієце обурили подібні розмови. За її словами, вона не заробляє мільйони на розриві з чоловіком.

"Будь ласка, якщо ви знайшли мої мільйони, зароблені на розлученні, терміново переведіть мені на карту! Зараз, знаєте, такі часи... Пандемія... А якщо чесно, то я, мабуть, просто чогось не знаю. А ви явно в курсі!", – іронічно сказала Агата.

Агата Муценієце та Павло Прилучний
kp.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Агата Муценієце, яка нещодавно повідомила, що її чоловік, актор Павло Прилучний, підняв на неї руку, опублікувала зворушливий вірш, в якому звернулася до артиста.

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