Муценієце і Прилучний офіційно розлучилися: як поділили майно

Російські актори Павло Прилучний і Агата Муценієце офіційно розлучилися після 9 років шлюбу. Суд розірвав шлюб 15 червня.

Подружжя на засідання по розірванню шлюбу не з'явилося. Про поділ спільно нажитого майна і аліменти на дітей – семирічного Тимофія і чотирирічну Мю – пара домовилася полюбовно без допомоги юристів, пише "Косомольская правда".

Актриса вже прокоментувала розлучення своєму адвокату Жанні Маргуліс у відповідь на привітання з закінченням процесу. За її словами, розлучення викликало "дивні відчуття".

Прилучний і Муценієце

Тим часом, Прилучному адвокат дзвонити не стала: "Здається, він зараз на зйомках. Я написала йому смс, не знаю, коли прочитає".

На питання про аліменти, поділ майна і повернення дівочого прізвища адвокат отвевать не стала.

Відео: Telegram-канал "НеМалахов"

Відзначимо, про своє розлучення актори оголосили в лютому 2020 року після дев'яти років шлюбу, тоді їх слова багато хто не сприйняв серйозно. Чутки про те, що Прилучний зраджує і б'є дружину, ходили давно. Черговий скандал пари закінчився побоями Муценієце, про що вона розповіла у відеозверненні в соціальній мережі.

Тоді Агата уточнила, що він її побив, викинув телефон і вигнав разом з дітьми на вулицю. Прилучний, в свою чергу, попросив шанувальників, які захищають його дружину "не лізти не в свої справи".

Цікаво, що незадовго до розлучення Агата Муценієце зізналася в коханні до чоловіка і зазначила, що "через 5 років вийшла б за нього заміж знову".

Прилучний і Муценієце з дітьми

За дев'ять років разом подружжя нажили заміський будинок в котеджному селищі Трувіль (Підмосков'я) і квартиру в Москві. Спільно вони прийшли до рішення, що Павло залишиться жити в котеджі – він продовжує виплачувати іпотеку за особняк вартістю 115 мільйонів рублів. А Муценієце з дітьми оселилася в їхній квартирі у Москві. Щомісяця Прилучний перераховує гроші на дітей: він повністю оплачує всі витрати, пов'язані з їх освітою, відпочинком, побутовими потребами. Крім того, Агата регулярно відвозить дітей до Павла, щоб вони проводили час з батьком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російського репера Джигана і його дружину Оксану Самойлову не змогли розвести в суді через те, що пара не прийшла в зал засідань.