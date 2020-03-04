Мусульманку зацькували в мережі за участь у шоу "Холостяк"

Учасниця шоу "Холостяк", 26-річна лікарка з Дагестану Сапіят Ахмедова, піддалася цькування через участь в проєкті. Так, її співгромадяни стверджують, що дівчина не може зніматися в подібних реаліті через те, що вона мусульманка.

Ахмедова є практикуючою лікаркою. Вона веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, на яку підписано понад 20 тисяч осіб. OBOZREVATEL пропонує побачити, як виглядає учасниця шоу.

instagram.com/sunxsteel

"Неправильно було взагалі брати участь в такому шоу. Це не в традиціях народів Дагестану, і всього Кавказу, тим більше вона мусульманка. В ісламі це, звичайно ж, не вітається і заборонено. Більше того, дівчина не повинна домагатися руки і серця молодої людини, нареченого. Це у нас не прийнято, у нас завжди було споконвіку, що чоловік виявляв ініціативу", – заявив відомий дагестанський громадський працівник Шаміль Хадулаєв.

Сама дівчина заявила, що їй байдужа думка хейтерів.

"Чи боюся я хейтерів? Ні, я їх люблю", - сказала вона.

instagram.com/sunxsteel

instagram.com/sunxsteel

instagram.com/sunxsteel

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