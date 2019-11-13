Сидів 12 років і 303 дні голодував: як Джемілєв став головним політв'язнем СРСР

Український політик, перший глава кримськотатарського Меджлісу Мустафа Джемілєв 13 листопада відзначає свій день народження.

Йому виповнюється 76 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповідає про життєвий шлях одного з найнепримиренніших політичних в'язнів радянського режиму.

Мустафа Джемілєв

Дисидент і політв'язень

Мустафа Джемілєв народився в Криму, 13 листопада 1943 року. Але вже в 1944-му, коли Джемілєву було всього півроку, радянська влада насильно депортувала його сім'ю і його народ в Узбекистан.

Активно боротися проти радянської влади Мустафа Джемілєв став ще в шістнадцятирічному віці, коли співпрацював із забороненою в СРСР молодіжною організацією "Союз кримськотатарської молоді".

Мустафа Джемілєв в 1959 році

Після розгону "Союзу" в 1962 році Мустафа потрапив під пильний нагляд з боку КДБ. Пізніше Джемілєва було виключено з інституту за "поширення антирадянської пропаганди", а в 1966 році вперше засуджено до тюремного ув'язнення – півтора року позбавлення волі за відмову проходити військову службу в радянській армії. Тоді ж Джемілєв оголосив своє перше голодування – після того, як у виправному таборі його відправили в ізолятор, знову ж таки, за "антирадянську пропаганду".

Через свої політичні погляди Мустафа Джемілєв побував за гратами шість разів, відсидівши загальний термін в дванадцять років. Він неодноразово оголошував голодування, а найдовше з них тривало 303 дні.

Дисидент яро виступав в якості захисника кримськотатарського народу, засуджував утиски інших народів Радянського Союзу і був членом Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР – першої антирадянської громадської організації, яка не побоялася відкрито виступати проти соціалістичного режиму.

Повернення Джемілєва до Криму

Повернутися на свою батьківщину Мустафа Джемілєв отримав можливість тільки в 1989 році, коли почався процес розпаду Радянського Союзу. А в 1991-му, після проголошення незалежності України, кримськотатарський Курултай обрав Джемілєва першим головою новоствореного Меджлісу.

Зараз Мустафа Джемілєв є народним депутатом України. У Верховній Раді він працює вже сім скликань поспіль.

Мустафа Джемілєв

Анексія Криму

Після Революції Гідності Мустафа Джемілєв активно боровся проти анексії Криму, намагався вирішити ситуацію на користь мирної деескалації конфлікту на кримському півострові. При цьому після анексії російська окупаційна адміністрація заборонила Мустафі Джемілєву в'їзд на територію Криму терміном на п'ять років, знову позбавивши легенду кримськотатарського народу батьківщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Україна добилася перемоги в Гаазькому суді, і тепер Російській Федерації доведеться відповідати за фінансування тероризму та расову дискримінацію в тимчасово окупованому Криму.

Росія тим часом продовжує нарощувати свою військову присутність на півострові.

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