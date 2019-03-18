"Мурашки по шкірі!" Сексуальна Полякова в зухвалому міні викликала захват у фанатів

Популярна українська співачка Оля Полякова здивувала шанувальників недавнім виступом.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала відео оперної версії пісні "Шльопки", яку вона виконала в телеефірі (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

Фанати співачки засипали її компліментами не тільки за прекрасні вокальні дані, але й за яскравий зовнішній вигляд.

Так, артистка з'явилася перед глядачами в лаконічній чорній міні-сукні без бретелей і блискучих срібних ботфортах на підборах.

Скрін відео

Скрін відео

Скрін відео

Скрін відео

"Неймовірно", "Прекрасна у всьому", "Красуня!" "Просто бомбезно", "Аж мурашки по шкірі", "Оце це співачка", "Шикарна жінка", "Ольго, немає слів одні емоції!" — пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Оля Полякова представила кліп на пісню "Лед тронулся". Робота викликала фурор серед користувачів мережі.

Про те, як знімався кліп, наскільки важко працювати з кліпмейкером Аланом Бадоєвим, а також про те, як Оля тонула в ополонці — читайте в ексклюзиві OBOZREVATEL.

Оля Полякова Главком

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