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27 вересня • оновлено в 18:47
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"Мурашки по шкірі!" Потап випустив ліричну пісню, присвячену Каменських

5.3т Читати матеріал російською

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) презентував пісню CHINA з сольного ліричного альбому MISHA.

Так, прем'єра треку і відвертого кліпу до нього відбулася на офіційному YouTube-каналі артиста. У тексті Потап розповів про те, як розвивалися його відносини з Настею Каменських від першої зустрічі до закоханості. Також він зізнався, як біг після кожного концерту в гримерку, щоб побути наодинці з коханою (щоб переглянути кліп на пісню, доскрольте новину до кінця).

Потап - CHINA

Потап - CHINA

Скріншот з відео

"Мы для них будем вместе проблемой. Мы с тобой плыли против течения, закрыв глаза. И скрывая чувства на сцене, я ждал тебя. Чтоб остаться с тобою в гримерке и поцеловать", — читає репер.

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

Фото з Instagram

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Зазначимо, що Настя вже встигла відреагувати на композицію чоловіка.

"Просто для мене в цій пісні Льоша зовсім інший! І співає і читає якось по-новому і це так заворожує", — написала Каменських.

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

Фото з Instagram

Шанувальники бурхливо відреагували на нову композицію артиста. Вони зазначили, що вона "дуже чуттєва".

"Мурашки по шкірі!" Потап випустив ліричну пісню, присвячену Каменських
"Мурашки по шкірі!" Потап випустив ліричну пісню, присвячену Каменських
"Мурашки по шкірі!" Потап випустив ліричну пісню, присвячену Каменських
"Мурашки по шкірі!" Потап випустив ліричну пісню, присвячену Каменських
"Мурашки по шкірі!" Потап випустив ліричну пісню, присвячену Каменських

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Потап похвалився знімком своєї дружини Насті Каменських, яка позувала в панчохах.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особи
Олексій Потапенко (Потап) Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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