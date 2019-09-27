"Мурашки по шкірі!" Потап випустив ліричну пісню, присвячену Каменських

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) презентував пісню CHINA з сольного ліричного альбому MISHA.

Так, прем'єра треку і відвертого кліпу до нього відбулася на офіційному YouTube-каналі артиста. У тексті Потап розповів про те, як розвивалися його відносини з Настею Каменських від першої зустрічі до закоханості. Також він зізнався, як біг після кожного концерту в гримерку, щоб побути наодинці з коханою (щоб переглянути кліп на пісню, доскрольте новину до кінця).

Потап - CHINA Скріншот з відео

"Мы для них будем вместе проблемой. Мы с тобой плыли против течения, закрыв глаза. И скрывая чувства на сцене, я ждал тебя. Чтоб остаться с тобою в гримерке и поцеловать", — читає репер.

Потап і Настя Каменських Фото з Instagram

Зазначимо, що Настя вже встигла відреагувати на композицію чоловіка.

"Просто для мене в цій пісні Льоша зовсім інший! І співає і читає якось по-новому і це так заворожує", — написала Каменських.

Потап і Настя Каменських Фото з Instagram

Шанувальники бурхливо відреагували на нову композицію артиста. Вони зазначили, що вона "дуже чуттєва".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Потап похвалився знімком своєї дружини Насті Каменських, яка позувала в панчохах.

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