"Мурашки по шкірі!" Пономарьов, Винник і Таюне вразили Україну неймовірним виконанням колядки

Українські поп-співаки Олександр Пономарьов, Олег Винник і його бек-вокалістка Таюне підкорили мережу неймовірним виконанням однієї з найвідоміших колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Пономарьова 25 грудня — в день, коли християни західного обряду відзначають світле свято Різдва Христового (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки)

Менш ніж за два тижні з моменту публікації воно зібрало вже 250 тисяч переглядів, 11 тисяч вподобань і кілька сотень захопливих коментарів.

Пономарьов, Винник та Таюне подарували українцям колядку на Різдво Скріншот відео

"Я би таким колядникам всі цукерки, що є в домі, віддала б!", "Я ще ніколи в житті не чула ТАКОЇ різдвяної пісні, НЕПЕРЕВЕРШЕНО!", "Це шедевр прекрасних голосів!", "З перших слів мурашки по шкірі", "Це найкраще виконання цієї колядки!", "Божественні голоси!", "Чудове поєднання фольклору та естрадної манери співу!" — не стримують своїх емоцій українці.

Як розповіла "Фактам ICTV" помічниця Пономарьова, у співака є проєкт "Пономарьов лайф студіо", де кожна пісня виконується з одного дубля наживо і не піддається жодному коригуванню.

Пономарьов, Винник та Таюне подарували українцям колядку на Різдво Скріншот відео

Чорно-білий формат кліпу, за її словами, обраний зумисне, аби слухач не відволікався на зовнішні елементи.

Пономарьов, Винник та Таюне подарували українцям колядку на Різдво Скріншот відео

Нижче наводимо повний текст колядки:

Добрий вечір тобі, пане господарю:

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Українці не стримують емоцій під відео колядки (скріншот)

Українці не стримують емоцій під відео колядки (скріншот)

Українці не стримують емоцій під відео колядки (скріншот)

Українці не стримують емоцій під відео колядки (скріншот)

Українці не стримують емоцій під відео колядки (скріншот)

Українці не стримують емоцій під відео колядки (скріншот)

Пономарьов, Винник та Таюне подарували українцям колядку на Різдво Скріншот відео

Пономарьов, Винник та Таюне подарували українцям колядку на Різдво Скріншот відео

Пономарьов, Винник та Таюне подарували українцям колядку на Різдво Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Олександр Пономарьов презентував різдвяний кліп на яскраву і запальну колядку власного авторства і режисерства, чим вразив шанувальників.

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