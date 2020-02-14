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14 лютого • оновлено в 13:44
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"Мурашки по шкірі": Біллі Айліш підкорила мережу піснею до фільму про Джеймса Бонда

1.3т
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Американська співачка Біллі Айліш представила саундтрек до нового фільму про Джеймса Бонда.

Пісня "No Time To Die" була опублікована на офіційному каналі 18-річної знаменитості на YouTube.

Біллі Айліш

Біллі Айліш

Instagram @billieeilish

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"Я в сльозах, вона настільки емоційна": Біллі Айліш вразила сильним виступом на "Греммі". Відео

"Записати пісню для фільму з такої легендарної серії – це велика честь для мене. Джеймс Бонд – найкрутіша франшиза в історії кіно. Я все ще в шоці", – зізналася співачка.

Пісня викликала ажіотаж у мережі:

"Мурашки по шкірі": Біллі Айліш підкорила мережу піснею до фільму про Джеймса Бонда
"Мурашки по шкірі": Біллі Айліш підкорила мережу піснею до фільму про Джеймса Бонда
"Мурашки по шкірі": Біллі Айліш підкорила мережу піснею до фільму про Джеймса Бонда
"Мурашки по шкірі": Біллі Айліш підкорила мережу піснею до фільму про Джеймса Бонда

Варто зазначити, що фільм "Не час вмирати" стане 25-м фільмом бондіани. Роль британського спецагента в п'ятий раз виконає Деніел Крейг.

OBOZREVATEL пропонує читачам також згадати чотири інші пісні, які відкривали фільми з Деніелом Крейгом.

Пісня "You Know My Name" з "Казино "Рояль" у виконанні Кріса Корнелла:

Композиція "Another Way To Die" з "Кванта милосердя" у виконанні Аліши Кіз і Джека Уайта.

Пісня "Skyfall" з "Операції "Скайфолл" від Адель:

"Writing's on the Wall" зі "Спектра" від Сема Сміта:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Біллі Айліш стала головною переможницею премії "Греммі", яка пройшла в ніч на 27 січня в Лос-Анджелесі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Місце
США
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