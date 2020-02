"Мурашки по шкірі": Біллі Айліш підкорила мережу піснею до фільму про Джеймса Бонда

Американська співачка Біллі Айліш представила саундтрек до нового фільму про Джеймса Бонда.

Пісня "No Time To Die" була опублікована на офіційному каналі 18-річної знаменитості на YouTube.

Біллі Айліш Instagram @billieeilish

"Записати пісню для фільму з такої легендарної серії – це велика честь для мене. Джеймс Бонд – найкрутіша франшиза в історії кіно. Я все ще в шоці", – зізналася співачка.

Пісня викликала ажіотаж у мережі:

Варто зазначити, що фільм "Не час вмирати" стане 25-м фільмом бондіани. Роль британського спецагента в п'ятий раз виконає Деніел Крейг.

OBOZREVATEL пропонує читачам також згадати чотири інші пісні, які відкривали фільми з Деніелом Крейгом.

Пісня "You Know My Name" з "Казино "Рояль" у виконанні Кріса Корнелла:

Композиція "Another Way To Die" з "Кванта милосердя" у виконанні Аліши Кіз і Джека Уайта.

Пісня "Skyfall" з "Операції "Скайфолл" від Адель:

"Writing's on the Wall" зі "Спектра" від Сема Сміта:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Біллі Айліш стала головною переможницею премії "Греммі", яка пройшла в ніч на 27 січня в Лос-Анджелесі.

