"Мумія": Алла Пугачова налякала своїм виглядом на дні народження Ігоря Ніколаєва

Легендарна співачка Алла Пугачова на дні народження Ігоря Ніколаєва постала у новому вигляді.

Зовнішність 70-річної артистки стала об'єктом пильної уваги шанувальників.

"Кілька фото з дня народження 17.01.2020. Будуть ще!", - написав Ніколаєв у своєму Інстаграм та показав спільний знімок з Аллою Борисівною.

Пугачова на фотографії хоч і виглядає значно молодшою, але при цьому багатьом вона нагадала мумію.

"У Пугачової замість обличчя – маска. Треба вже змиритися з віком і старіти з гідністю", "На себе зовсім не схожа, жах", "У Алли Борисівни лице на фото ніби фарфорове", "Справа це хто, мумія?", - дивуються шанувальники.

При цьому багато хто відзначив, що сам Ігор Ніколаєв виглядає відмінно в свої 60 років і час над ним не має влади.

Алла Пугачова

Раніше OBOZREVATEL писав, що на дні народження Ніколаєва Алла Пугачова обірвала танець з іменитим ювіляром.

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