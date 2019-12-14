"Так буде не завжди!" Мухарський залишив Зеленському гучне послання після обшуків

Український телеведучий, письменник Антін Мухарський (Орест Лютий), у квартирі якого недавно провели обшуки, присвятив команді президента України Володимира Зеленського пісню.

На сторінці актора в Facebook у суботу, 14 грудня, з'явився репост сатиричної композиції з назвою "Лук'янівський СІЗО" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Всій нинішній владі на згадку про те, що влада – це не назавжди", – написав Мухарський.

Антін Мухарський facebook.com/AntinMykharskyi

Зазначимо, пісня була випущена Орестом Лютим у 2012 році (альбом "А я – не москаль"). На YouTube-канал виконавця через сім років був повторно залито кліп із припискою до назви: "Владі Зе присвячується".

У пісні є такі слова: "Та не суддя, звичайно, губить, а у владі перебор".

Далі наводимо частину тексту без змін:

Коли ти нагорі,

Так буде не завжди –

Одної миті враз усе зника.

І серце тисне страх,

І друзі кажуть: "Нах!"

Бо ти уже простий ЗеКа.

Обережно! У відео присутня нецензурна лексика!

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 13 грудня в Києві, на Подолі, правоохоронці прийшли з обшуками в квартиру Мухарського. Після того, що сталося, він записав відеозвернення.

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