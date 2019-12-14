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14 грудня • оновлено в 20:59
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"Так буде не завжди!" Мухарський залишив Зеленському гучне послання після обшуків

4.3т
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Український телеведучий, письменник Антін Мухарський (Орест Лютий), у квартирі якого недавно провели обшуки, присвятив команді президента України Володимира Зеленського пісню.

На сторінці актора в Facebook у суботу, 14 грудня, з'явився репост сатиричної композиції з назвою "Лук'янівський СІЗО" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Всій нинішній владі на згадку про те, що влада – це не назавжди", – написав Мухарський.

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Антін Мухарський

Антін Мухарський

facebook.com/AntinMykharskyi

Зазначимо, пісня була випущена Орестом Лютим у 2012 році (альбом "А я – не москаль"). На YouTube-канал виконавця через сім років був повторно залито кліп із припискою до назви: "Владі Зе присвячується".

У пісні є такі слова: "Та не суддя, звичайно, губить, а у владі перебор".

Далі наводимо частину тексту без змін:

Коли ти нагорі,

Так буде не завжди –

Одної миті враз усе зника.

І серце тисне страх,

І друзі кажуть: "Нах!"

Бо ти уже простий ЗеКа.

Обережно! У відео присутня нецензурна лексика!

"Так буде не завжди!" Мухарський залишив Зеленському послання після обшуків

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 13 грудня в Києві, на Подолі, правоохоронці прийшли з обшуками в квартиру Мухарського. Після того, що сталося, він записав відеозвернення.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Богдана Васильченко
Особи
Антін Мухарський Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
видео шоу-бизнес музика скандали
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
И шо Мухосранский-Чмыровский напукал-навалял? :-)))
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Забыли написать как его на швабру сажали
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