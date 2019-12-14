"Так буде не завжди!" Мухарський залишив Зеленському гучне послання після обшуків

Український телеведучий, письменник Антін Мухарський (Орест Лютий), у квартирі якого недавно провели обшуки, присвятив команді президента України Володимира Зеленського пісню.
На сторінці актора в Facebook у суботу, 14 грудня, з'явився репост сатиричної композиції з назвою "Лук'янівський СІЗО" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Всій нинішній владі на згадку про те, що влада – це не назавжди", – написав Мухарський.
Антін Мухарський
facebook.com/AntinMykharskyi
Зазначимо, пісня була випущена Орестом Лютим у 2012 році (альбом "А я – не москаль"). На YouTube-канал виконавця через сім років був повторно залито кліп із припискою до назви: "Владі Зе присвячується".
У пісні є такі слова: "Та не суддя, звичайно, губить, а у владі перебор".
Далі наводимо частину тексту без змін:
Коли ти нагорі,
Так буде не завжди –
Одної миті враз усе зника.
І серце тисне страх,
І друзі кажуть: "Нах!"
Бо ти уже простий ЗеКа.
Обережно! У відео присутня нецензурна лексика!
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 13 грудня в Києві, на Подолі, правоохоронці прийшли з обшуками в квартиру Мухарського. Після того, що сталося, він записав відеозвернення.
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