Мухарський про Єгорову: коли скандалили – в хід йшли ноги

Колишній чоловік скандальної української телеведучої Сніжани Єгорової – актор і телеведучий Антін Мухарський – заявив, що в його шлюбі з артисткою було дуже багато скандалів. Нерідко вони навіть доходили до бійок, ініціатором яких була сама жінка.

Такими подробицями Мухарський поділився в інтерв'ю YouTube-програмі "Vласть vs Vлащенко". Він також додав, що іноді побоювався Сніжану і відчував себе беззахисним. Адже, як зазначив артист, під час сварок Єгорова могла навіть бити його ногами (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Жінки в багатьох сім'ях п*здят чоловіків. І якщо чоловік прийде з побоями і скаже, що його побила дружина – його засміють. А якщо жінка прийде і скаже: ось він мене вкусив – його посадять на п'ять років. У моєї колишньої дружини красиві довгі ноги, але коли у нас траплялися скандали, першими в хід йшли саме ноги. Я її, напевно, побоювався, бо коли у жінки відкривається невпинно рот, то чоловік стає якимось беззахисним", – заявив Мухарський.

Антін Мухарський скриншот з відео

Він також додав, що не спілкується зі своєю колишньою дружиною вже два роки й дуже радий цьому. Однак його засмучує той факт, що він не може нормально проводити час зі своїми дітьми.

"Не треба в цей влазити, ніхто не має рації, ніхто не винен. Я мовчав дуже довго. Всяке може бути – це мій девіз. Я зараз дуже щасливий, що у нас з нею встановилися прекрасні відносини – ми не спілкуємося вже два роки. Ось ніхто не дзвонить, не спілкується. Я вдячний за це Богові. І за нею не сумую, але дуже сумую за нашим дітям", – підсумував Мухарський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сніжана Єгорова та Антін Мухарський одружилися у 2006 році. Мухарський брав участь у вихованні двох дітей Єгорової від попереднього шлюбу, а за дев'ять років спільного життя у них народилося ще двоє синів і донька. 16 лютого 2015 року зіркове подружжя зі скандалом розлучилося.