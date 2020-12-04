Мухарський про Єгорову: коли скандалили – в хід йшли ноги

Юля Ухіна Люди 18:16, 4.12.2020

Колишній чоловік скандальної української телеведучої Сніжани Єгорової – актор і телеведучий Антін Мухарський – заявив, що в його шлюбі з артисткою було дуже багато скандалів. Нерідко вони навіть доходили до бійок, ініціатором яких була сама жінка.

Такими подробицями Мухарський поділився в інтерв'ю YouTube-програмі "Vласть vs Vлащенко". Він також додав, що іноді побоювався Сніжану і відчував себе беззахисним. Адже, як зазначив артист, під час сварок Єгорова могла навіть бити його ногами (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Жінки в багатьох сім'ях п*здят чоловіків. І якщо чоловік прийде з побоями і скаже, що його побила дружина – його засміють. А якщо жінка прийде і скаже: ось він мене вкусив – його посадять на п'ять років. У моєї колишньої дружини красиві довгі ноги, але коли у нас траплялися скандали, першими в хід йшли саме ноги. Я її, напевно, побоювався, бо коли у жінки відкривається невпинно рот, то чоловік стає якимось беззахисним", – заявив Мухарський.

Антін Мухарський
скриншот з відео

Він також додав, що не спілкується зі своєю колишньою дружиною вже два роки й дуже радий цьому. Однак його засмучує той факт, що він не може нормально проводити час зі своїми дітьми.

"Не треба в цей влазити, ніхто не має рації, ніхто не винен. Я мовчав дуже довго. Всяке може бути – це мій девіз. Я зараз дуже щасливий, що у нас з нею встановилися прекрасні відносини – ми не спілкуємося вже два роки. Ось ніхто не дзвонить, не спілкується. Я вдячний за це Богові. І за нею не сумую, але дуже сумую за нашим дітям", – підсумував Мухарський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сніжана Єгорова та Антін Мухарський одружилися у 2006 році. Мухарський брав участь у вихованні двох дітей Єгорової від попереднього шлюбу, а за дев'ять років спільного життя у них народилося ще двоє синів і донька. 16 лютого 2015 року зіркове подружжя зі скандалом розлучилося.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

На Дніпропетровщині ветеранів нагородили медалями від Путіна. Фото

На місці розстрілу Аміни Окуєвої під Києвом відкрили меморіал. Фото та відео

Українцям нагадали про юного Героя ДАП, який не дожив годину до перемир'я

Суд поновив на посаді ексберкутівця, який командував розстрілом на Майдані

Данія звернулася до Росії через окупацію українського Криму