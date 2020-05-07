"Мрію на жінці": 86-річний Познер відзначився заявою про смерть

Російський ведучий і журналіст Володимир Познер розповів, як мріє піти з життя.

Так, подробицями 86-річний чоловік поділився під час шоу "В гостях у Гордона". За словами Познера, коли прийде його час, він хоче, померти, наприклад, "на жінці або на тенісному корті". Також телеведучий зазначив, що мріє піти швидко і хоче, щоб про нього пам'ятали люди та рідні (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Володимир Познер Фото: instagram/pozneronline

"Я три рази в тиждень займаюся тенісом, а два рази фітнесом. При цьому я часто думаю про смерть. Різні речі думаю. Звичайно, не хочеться зовсім, але коли прийде цей момент, я хочу, щоб це сталося швидко. На жінці, наприклад, або на тенісному корті. Я думаю про своїх близьких і що для них це буде означати. Будуть про мене пам'ятати чи ні. Хочеться, щоб пам'ятали. Не хотілося б мучитися зовсім і не хочеться перетворитися на людину, яка не змогла б за собою доглядати", – зізнався Познер.

Володимир Познер Фото: instagram/pozneronline

Також телеведучий розповів, коли піде з телебачення.

Володимир Познер Фото: instagram/pozneronline

"Коли мені стане ясно, що мене не дуже дивляться, що я не цікавий – я тут же піду. Я за цим стежу", – зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Познер зізнався, що його відвідували думки про суїцид після того, як у 2014 році у нього вдруге виявили онкологію.