Головна Новини
7 травня • оновлено в 12:54
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Мрію на жінці": 86-річний Познер відзначився заявою про смерть

2.9т
Читати матеріал російською

Російський ведучий і журналіст Володимир Познер розповів, як мріє піти з життя.

Так, подробицями 86-річний чоловік поділився під час шоу "В гостях у Гордона". За словами Познера, коли прийде його час, він хоче, померти, наприклад, "на жінці або на тенісному корті". Також телеведучий зазначив, що мріє піти швидко і хоче, щоб про нього пам'ятали люди та рідні (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Володимир Познер

Володимир Познер

Фото: instagram/pozneronline

"Я три рази в тиждень займаюся тенісом, а два рази фітнесом. При цьому я часто думаю про смерть. Різні речі думаю. Звичайно, не хочеться зовсім, але коли прийде цей момент, я хочу, щоб це сталося швидко. На жінці, наприклад, або на тенісному корті. Я думаю про своїх близьких і що для них це буде означати. Будуть про мене пам'ятати чи ні. Хочеться, щоб пам'ятали. Не хотілося б мучитися зовсім і не хочеться перетворитися на людину, яка не змогла б за собою доглядати", – зізнався Познер.

Володимир Познер

Володимир Познер

Фото: instagram/pozneronline

Також телеведучий розповів, коли піде з телебачення.

Володимир Познер

Володимир Познер

Фото: instagram/pozneronline

"Коли мені стане ясно, що мене не дуже дивляться, що я не цікавийя тут же піду. Я за цим стежу", – зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Познер зізнався, що його відвідували думки про суїцид після того, як у 2014 році у нього вдруге виявили онкологію.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Володимир Познер
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

  • У світі захворіли вже більше 3,8 мільйона осіб, загинули – 265 тисяч.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавірусу.

  • Італійські вчені заявили про винахід першої вакцини, яка здатна нейтралізувати COVID-19.

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

  • Ісландія оголосила про перемогу над коронавірусом: одужали 97%!

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги