"Мрія будь-якого ватника": скандальний Полунін знайшов роботу на Першому каналі в РФ

9 лютого в РФ на Першому каналі стартує новий проект "Dance революція", одним з суддів в якому буде український танцюрист, який не так давно отримав російський паспорт, Сергій Полунін.

У Telegram-каналі "Медиатехнолог" зазначили, що жителям РФ під час шоу доведеться спостерігати герб України.

instagram.com/poluninink

Скріншот з відео

"У журі проекту можна буде спостерігати відомого танцюриста українського походження Сергія Полуніна, який активно демонструє в ефірі "Першого" татуювання національного герба України. Вся справа в тому, що оператори вибрали "неробочу сторону" танцюриста з якої можна побачити тільки ліву руку Полуніна з Тризубом, коли на правій точно також "наколотий" російський двухглавий орел, таким чином складені разом руки утворюють мрію будь-якого ватника - єдність Росії та України", - йдеться в повідомленні.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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