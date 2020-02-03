"Мрія будь-якого ватника": скандальний Полунін знайшов роботу на Першому каналі в РФ

9 лютого в РФ на Першому каналі стартує новий проект "Dance революція", одним з суддів в якому буде український танцюрист, який не так давно отримав російський паспорт, Сергій Полунін.
У Telegram-каналі "Медиатехнолог" зазначили, що жителям РФ під час шоу доведеться спостерігати герб України.
instagram.com/poluninink
Скріншот з відео
"У журі проекту можна буде спостерігати відомого танцюриста українського походження Сергія Полуніна, який активно демонструє в ефірі "Першого" татуювання національного герба України. Вся справа в тому, що оператори вибрали "неробочу сторону" танцюриста з якої можна побачити тільки ліву руку Полуніна з Тризубом, коли на правій точно також "наколотий" російський двухглавий орел, таким чином складені разом руки утворюють мрію будь-якого ватника - єдність Росії та України", - йдеться в повідомленні.
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Полунін спровокував скандал у мережі, вставши на захист Путіна.
Пізніше він похвалився татуюванням з президентом РФ, яке набив у себе на грудях.
У відповідь на численні висловлювання Паризька опера офіційно відкликала запрошення Полуніну.
Пізніше танцюрист і зовсім закликав усіх молитися за Путіна, на якого "виливають багато брехні диявольські організації".
Пізніше він назвав Путіна "лідером всієї планети", а потім і зовсім вибухнув погрозами через нього.
Пізніше він зізнався, що отримує задоволення від ненависті, яку до нього всі почали відчувати після скандальних заяв про Путіна і Росію.
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