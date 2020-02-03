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3 лютого • оновлено в 16:15
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"Мрія будь-якого ватника": скандальний Полунін знайшов роботу на Першому каналі в РФ

1.8т
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9 лютого в РФ на Першому каналі стартує новий проект "Dance революція", одним з суддів в якому буде український танцюрист, який не так давно отримав російський паспорт, Сергій Полунін.

У Telegram-каналі "Медиатехнолог" зазначили, що жителям РФ під час шоу доведеться спостерігати герб України.

"Мрія будь-якого ватника": скандальний Полунін знайшов роботу на Першому каналі в РФ

instagram.com/poluninink

"Мрія будь-якого ватника": скандальний Полунін знайшов роботу на Першому каналі в РФ

Скріншот з відео

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"У журі проекту можна буде спостерігати відомого танцюриста українського походження Сергія Полуніна, який активно демонструє в ефірі "Першого" татуювання національного герба України. Вся справа в тому, що оператори вибрали "неробочу сторону" танцюриста з якої можна побачити тільки ліву руку Полуніна з Тризубом, коли на правій точно також "наколотий" російський двухглавий орел, таким чином складені разом руки утворюють мрію будь-якого ватника - єдність Росії та України", - йдеться в повідомленні.

"Мрія будь-якого ватника": скандальний Полунін знайшов роботу на Першому каналі в РФ

Скріншот з відео

"Мрія будь-якого ватника": скандальний Полунін знайшов роботу на Першому каналі в РФ

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Марія Дідик
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Юг Руси
Юг Руси
жителям РФ во время шоу придется наблюдать ..... ШОУ!!! Нах его наколка кому нужна? Ну..... кроме cвидомитов! )))))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
как может быть Сергей Полунин украинского происхождения?
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Кор Павел
Кор Павел
Ну трезубец и что? Мне он что есть что нет
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