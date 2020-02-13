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13 лютого • оновлено в 09:55
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"Мрія будь-якого чоловіка!" Брежнєва засвітила великі груди в сексуальному вбранні. Фото

1.8т
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Українська співачка Віра Брежнєва похвалилася пишним декольте на нових фотографіях.

Спокусливими знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Instagram @ververa

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"Це не Віра!" Брежнєва викликала подив фото з відпочинку

Так, на фото Брежнєва позує в яскраво-синій сукні з глибоким вирізом, який вигідно підкреслив великі груди артистки. Завершенням образу стало розкішне кольє і ефектний макіяж.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Instagram @ververa

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Instagram @ververa

Пікантні фото Віри не залишили байдужими шанувальників зірки. У коментарях фанати засипали артистку компліментами:

"Бомба", "Яка красуня", "Вогонь", "Мрія будь-якого чоловіка на цій планеті", "Шикарна! Сяєте яскравіше за діаманти".

"Мрія будь-якого чоловіка!" Брежнєва засвітила великі груди в сексуальному вбранні. Фото
"Мрія будь-якого чоловіка!" Брежнєва засвітила великі груди в сексуальному вбранні. Фото
"Мрія будь-якого чоловіка!" Брежнєва засвітила великі груди в сексуальному вбранні. Фото
"Мрія будь-якого чоловіка!" Брежнєва засвітила великі груди в сексуальному вбранні. Фото
"Мрія будь-якого чоловіка!" Брежнєва засвітила великі груди в сексуальному вбранні. Фото
"Мрія будь-якого чоловіка!" Брежнєва засвітила великі груди в сексуальному вбранні. Фото
"Мрія будь-якого чоловіка!" Брежнєва засвітила великі груди в сексуальному вбранні. Фото
"Мрія будь-якого чоловіка!" Брежнєва засвітила великі груди в сексуальному вбранні. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Віра Брежнєва нарвалася на критику в мережі через зовнішній вигляд. На фото співачка сфотографувала себе в дзеркалі, показавши свій наряд – сірий total-look. Однак модний образ Брежнєвої не сподобався багатьом шанувальникам.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Віра Брежнєва
Місце
Україна
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