"Мрія будь-якого чоловіка!" Брежнєва засвітила великі груди в сексуальному вбранні. Фото

Українська співачка Віра Брежнєва похвалилася пишним декольте на нових фотографіях.

Спокусливими знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Так, на фото Брежнєва позує в яскраво-синій сукні з глибоким вирізом, який вигідно підкреслив великі груди артистки. Завершенням образу стало розкішне кольє і ефектний макіяж.

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Пікантні фото Віри не залишили байдужими шанувальників зірки. У коментарях фанати засипали артистку компліментами:

"Бомба", "Яка красуня", "Вогонь", "Мрія будь-якого чоловіка на цій планеті", "Шикарна! Сяєте яскравіше за діаманти".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Віра Брежнєва нарвалася на критику в мережі через зовнішній вигляд. На фото співачка сфотографувала себе в дзеркалі, показавши свій наряд – сірий total-look. Однак модний образ Брежнєвої не сподобався багатьом шанувальникам.

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