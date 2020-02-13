"Мрія будь-якого чоловіка!" Брежнєва засвітила великі груди в сексуальному вбранні. Фото

Українська співачка Віра Брежнєва похвалилася пишним декольте на нових фотографіях.
Спокусливими знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Віра Брежнєва
Instagram @ververa
Так, на фото Брежнєва позує в яскраво-синій сукні з глибоким вирізом, який вигідно підкреслив великі груди артистки. Завершенням образу стало розкішне кольє і ефектний макіяж.
Віра Брежнєва
Instagram @ververa
Віра Брежнєва
Instagram @ververa
Пікантні фото Віри не залишили байдужими шанувальників зірки. У коментарях фанати засипали артистку компліментами:
"Бомба", "Яка красуня", "Вогонь", "Мрія будь-якого чоловіка на цій планеті", "Шикарна! Сяєте яскравіше за діаманти".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Віра Брежнєва нарвалася на критику в мережі через зовнішній вигляд. На фото співачка сфотографувала себе в дзеркалі, показавши свій наряд – сірий total-look. Однак модний образ Брежнєвої не сподобався багатьом шанувальникам.
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