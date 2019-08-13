"Можу стати батьком": 68-річний Газманов заговорив про ще одну дитину

68-річний російський співак Олег Газманов, якому заборонений в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму, заговорив про ще одну дитину.

Чоловік заявив, що теоретично він ще може стати батьком, але не хоче цього. Про це повідомляє "СтарХит".

Олег Газманов РІА Новини

"Теоретично, в плані фізіології, я ще можу стати батьком, але ось в реальності немає думок про поповнення. Я вже тричі тато, свій мінімум по цій частині давно виконав. Так що про нових дітей мова не йде, хоча журналісти постійно щось за мене вирішують, мислять якимись дивними категоріями!" - сказав співак.

Олег Газманов Известия

Зазначимо, у Газманова вже є троє дітей: старшому синові Газманова Родіону - 38 років, середньому Філіпу - 21. Наймолодша в сімействі - 15-річна дочка Маріанна.

Як раніше писав OBOZREVATEL, заборонений СБУ російський співак Олег Газманов розповів про серйозну хворобу. У артиста виявили пухлину в горлі. Так, за словами Газманова, рак вразив голосові зв'язки. Саме тому йому навіть довелося на деякий час припинити свої виступи.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.