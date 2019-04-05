''Можу не прокинутися'': син російської зірки розповів про важку хворобу

25-річний прийомний син російського стиліста, епатажного перукаря Сергія Звєрєва, страждає на захворювання легень і задихається ночами.

В ефірі програми "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим Звєрєв-молодший зізнався, що одного разу може не прокинутися. Зараз йому необхідна допомога батька, щоб пройти обстеження в приватній клініці в Москві.

"У мене проблеми з легенями. Я почав прокидатися від задухи. У мене була астма, яка перейшла в інше русло. Я боюся засинати, так як можу не прокинутися", - розповів він у студії.

За словами Звєрєва-молодшого, батько виховував його за своїм образом і подобою, з дитинства привчаючи його до гламуру, проте в цьому вони не зійшлися. Кілька років тому прийомний син пішов від стиліста, одружився і став жити окремо. Сьогодні Звєрєв-молодший продовжує жити в орендованій квартирі, яка не дозволяє йому обзавестися власними дітьми. І в цьому питанні він теж сподівається на допомогу вихованця.

Такої ж позиції дотримується і біологічна мати хлопця, домогосподарка з Іркутська Вікторія Парфьонова. За її словами, саме Звєрєв відповідальний за те, що у сина немає свого житла, так як він забрав його з притулку до 18 років. При цьому Звєрєв-молодший досі прописаний в трикімнатній квартирі стиліста на Тверській.

У зв'язку з ситуацією хлопець має намір звернутися в суд і претендувати на частку в цій квартирі, якщо батько відмовиться допомагати йому придбати власне житло.

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