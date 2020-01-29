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29 січня • оновлено в 14:28
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"Можна намалювати будь-яке обличчя": хірург розкрив правду про різке "омолодження" Пугачової

3.3т
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Пластичний хірург Лейла Епрікян розповіла, з чим може бути пов'язане різке "омолодження" 70-річної російської співачки Алли Пугачової.

Так, у коментарі виданню 7дней.ru лікар заявила, що "молоде" обличчя Пугачової може бути зовсім не результатом пластичної операції.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Instagram @alla_orfey

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"Зараз, у час інтернет-технологій, в першу чергу варто звернути увагу на так звані "фільтри" та "маски" в Instagram, а не підозрювати відразу людину в тому, що вона побувала у хірурга. За допомогою всіх цих функцій зараз можна "намалювати" будь-яке обличчя", – говорить фахівець.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Instagram @alla_orfey

Також, за словами пластичного хірурга, лікарі побоюються робити операції пацієнтам, яким більше 60 років.

"Щоб достовірно сказати, чи було тут хірургічне втручання, звичайно, треба бачити оригінальні знімки. Швидше за все, співачка пройшла курс масажів обличчя, їх зараз велика кількість, і з їх допомогою можна дуже ефективно скорегувати форми. Лягати під ніж зовсім не обов'язково . Крім того, Алла Борисівна, можливо, проколола курс вітамінів. Це прекрасно розгладжує зморшки – принаймні, неглибокі. Якщо ж вона все-таки зважиться на будь-яку операцію, то можу сказати ось що. У багатьох викликає побоювання вік паціента, якщо йому, припустимо, за 60. Має значення не фізіологічний вік, а загальний стан організму. Якщо він допускає можливість хірургічного втручання, то немає ніяких перешкод!", – вважає Лейла Епрікян.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Instagram @alla_orfey

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Instagram @alla_orfey

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою дітей дочку Лізу і сина Гаррі.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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