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"Можна хоча б інвалідам не ходити?" Одіозний шоумен оскандалився заявою про протести в Росії

1.3т Читати матеріал російською

Епатажний російський шоумен Сергій Звєрєв рекомендував інвалідам не ходити на неузгоджені акції протесту.

Таку заяву він зробив в програмі "A-team" на радіостанції "Эхо Москвы" під час розмови про надмірно жорсткі затримання на мітингах в Москві (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"А цей інвалід? Ви уявляєте собі, він і так ледве йшов. Ну хоча б можна інвалідам не ходити на ці мітинги? Навіщо вони в цей пік влізли?", — сказав Звєрєв.

"Можна хоча б інвалідам не ходити?" Одіозний шоумен оскандалився заявою про протести в Росії

Сергій Звєрєв

Фото з Instagram

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Також він додав, що занепокоєний і тим, що на акції протесту приходять матері з дітьми.

"Розумієте ось, жінки йдуть з дітьми. Я переживаю за цих людей. Зрозуміло, здорові хлопці, здорові мужики, які дійсно там...точка кипіння. А ось ці навіщо?", — висловив здивування шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Сергій Звєрєв
Місце
Росія
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Звереву виднее. Насколько я знаю, он прошел через множество хирургических операций. Единственное замечание: в цивилизованных странах отсутствует термин "инвалид". Вместо него используется - disable, т.е не способный.
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ЕЩе один заднеприводный! Корону надел, подьебывает Путина! !! КОРОНА ТОЛЬКО У ЦАРЯ!!!
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