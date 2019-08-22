"Можна хоча б інвалідам не ходити?" Одіозний шоумен оскандалився заявою про протести в Росії

Епатажний російський шоумен Сергій Звєрєв рекомендував інвалідам не ходити на неузгоджені акції протесту.

Таку заяву він зробив в програмі "A-team" на радіостанції "Эхо Москвы" під час розмови про надмірно жорсткі затримання на мітингах в Москві (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"А цей інвалід? Ви уявляєте собі, він і так ледве йшов. Ну хоча б можна інвалідам не ходити на ці мітинги? Навіщо вони в цей пік влізли?", — сказав Звєрєв.

Сергій Звєрєв Фото з Instagram

Також він додав, що занепокоєний і тим, що на акції протесту приходять матері з дітьми.

"Розумієте ось, жінки йдуть з дітьми. Я переживаю за цих людей. Зрозуміло, здорові хлопці, здорові мужики, які дійсно там...точка кипіння. А ось ці навіщо?", — висловив здивування шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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