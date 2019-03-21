Можна було врятувати: спливли моторошні подробиці про смерть Началової

Російську співачку Юлію Началова можна було врятувати, якби лікарі вчасно вжили заходів.

Про це йдеться в Telegram-каналі Baza, де уточнюється, що медики втратили чотири дні та не провели необхідну операцію, тому що боялися зіпсувати статистику смертності в лікарні.

"8 березня Началова сама звернулася до лікарні № 51 зі скаргами на запалення в нозі. У дівчини була флегмона, яка вже перейшла в гангрену. У неї почався сепсис, але ситуацію можно було ще виправити. Юлі було необхідно ампутувати ногу. Але з 8 по 12 березня життєво важлива операція так і не була проведена. Чому? Тому що лікарі, помітивши 10 березня погіршення стану пацієнтки, побоялися класти її на операційний стіл", – ідеться в повідомленні.

В артистки на той момент уже почали відмовляти легені, і вона могла не перенести хірургічне втручання. Але чому операція не була проведена в перші два дні, ніхто не відповів, адже лікарі повинні були видалити гнійний осередок у перші 24 години.

"Жоден лікар не наважився брати на себе відповідальність за операцію Юлії Началової, адже вона могла зіпсувати цифри. З 8 по 12 березня Юля просто лежала в реанімації в стані штучної коми і поступово згасала. Коли ситуація стала критичною, керівництво МКЛ №51 звернулося за допомогою до колег з 52-ї. У них було обладнання, що могло допомогти пацієнтові з зараженням крові", – додали в повідомленні.

instagram.com/julianachalov

Уточнюється, що Началова була на той момент настільки слабка, що перевозити її в іншу клініку було неможливо. Лікарі чекали ще цілий день, щоб їм привезли апарат. І тільки лікарі з центру екстреної медичної допомоги змогли стабілізувати її стан.

"У той день між медиками з 51-ї МКЛ і співробітниками ЦЕМД навіть відбулася невелика перепалка — "екстрені" звинуватили перших у халатності і здивувалися, чому за 4 дні не було зроблено необхідних процедур. Стабілізувавши стан Началової, її переправили в 52-у лікарню. Але час було втрачено. Це був початок кінця. 16 березня лікарі змогли нарешті видалити вогнище запалення, але втрачені дні вже "убили" Юлію", – додали в каналі Baza.

Юлія Началова Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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